García Pimienta: "La diferencia ha sido la efectividad del Almería"

García Pimienta tardó muchísimo en comparecer e intentó explicar el desastre del Sevilla en su visita al Almería. Fue durísima y preocupante la forma en la que cayó eliminado de la Copa frente al líder de Segunda División. Tras una buena puesta en escena y el 0-1 de Isaac, el equipo se descompuso a raíz del empate de Marezi. Los goles fueron cayendo en cascada hasta una abrupta goleada que pone en evidencia la lectura del partido y la estructura del equipo.

Sin embargo tuvo un análisis de escasísima autocrítica. Sorprendentemente lo justificó todo con la "efectividad del Almería". ¿Ya está? ¿La descomposición del Sevilla no tiene otra razón?

Así habló en los medios del Sevilla el técnico catalán. “Se han visto dos caras. En la primera parte hemos salido muy bien con el premio del gol y la ocasión de Juanlu que pudo suponer el 0-2. Podríamos haber resuelto la eliminatoria en la primera parte. El Almería se ha metido con el golazo del 1-1. Y el 2-1 fue pronto y quedaba mucho tiempo. Tuvimos una oportunidad para haber igualado. Pero el Almería ha tenido una tremenda efectividad y nada, felicitarlos”.

El barcelonés habló de cómo afectó que el Sevilla no supiera leer el partido tras el 2-1 y destacó el golazo de Marezi. "El gol del empate es un golazo que es difícil que se produzca. El 2-1 llega inmediatamente y todavía quedaba mucho tiempo. Pero no estamos acertados y cuando el Almería ha marcado el tercero ya no hemos tenido ninguna opción. La diferencia es que ellos han tenido muchísima más efectividad que nosotros”.

Y puso la mirada ya en el partido de Liga. "Hoy es un día muy duro. No porque pierdas el partido solo sino porque ya no puedes seguir en la Copa y esto ya no tiene solución. El sábado viene un Valencia que es un rival muy difícil, pero se tiene que ver de qué pasta está hecho este equipo”.

Ya en la sala de prensa abundó en ese discurso. "Ellos han marcado cada vez que llegaban a la portería y no hemos estado en la segunda parte a la altura que requería el partido. Pero en la primera sí dimos una buena sensación y podríamos haber resuelto. Nosotros no tuvimos esa certeza que tuvo el Almería y con su tercer gol la eliminatoria se acabó".

Sobre su tardanza en comparecer ante la prensa explicó que hubo una charla entre el cuerpo técnico y los jugadores. "Simplemente hemos estado hablando y analizando lo que ha pasado. Esto no puede volver a suceder".

No se salió de ese razonamiento de la efectividad y la diferencia de acierto entre el Sevilla y el Almería en cada parte. "Los jugadores están muy jodidos. Porque en la primera parte hemos estado muy bien. No bien, muy bien. Podríamos haber sentenciado. Pero en la segunda parte ellos han estado muy acertados. Tras el segundo gol nos hemos puesto muy nerviosos aunque hemos generado alguna ocasión. Y con el tecero se acabó".

"El Almería no le ha perdido la cara al partido en ningún momento. En la primera parte hemos sido superiores pero ellos en la segunda han creído en su manera de jugar y atacar. Han marcado y han seguido generando ocasiones de gol con buen juego. Nosotros no hemos estado a la altura que mostramos en la primera parte y ellos mostraron la efectividad", insistió.

Sí reconoció que lleva tres partidos encajando cuatro goles a domicilio. "Es un tema defensivo de todos y es algo que tenemos que corregir. Si te meten cuatro goles en cada partido no puedes ganar". Y aseguró que esta derrota no va a afectar al desarrollo del resto de la temporada. "Esto va a servir para que el equipo reaccione. Ante el Valencia el equipo va a dar la cara seguro, concluyó.