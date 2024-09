García Pimienta estimula a Iheanacho, con palabras y con gestos

¿Cuándo llegará la hora de Kelechi Iheanacho? El delantero nigeriano de 27 años incluso se quedó fuera de la última convocatoria de su selección, después de que fuera citado para el primer parón del curso, en septiembre, un receso en el que no jugó ni un minuto parando la adaptación a su nuevo equipo en un momento clave. En San Mamés, como frente al Valladolid o el Alavés, desde la temprana lesión de Isaac, volverá a ser la referencia. Pero tiene que serlo ya en la práctica, no sólo en la teoría.

Xavi García Pimienta espera que Iheanacho comience a responder a la apuesta que hizo Víctor Orta cuando lo fichó como agente libre, tras su paso por la Premier League y terminar contrato con el Leicester City. A este llegó en 2017 desde el Manchester City, que lo trajo de Nigeria para su academia en 2015. Que estuviera sin equipo en verano no benefició a su estado de forma. Pero no puede habérsele olvidado jugar al fútbol tras el paso por dos de los últimos campeones de la Premier...

Casi una década en Inglaterra

Kelechi Iheancho (Imo, Nigeria, 03-10-1996) tiene la palabra a punto de cumplir 28 años. Técnica tiene para ello. "Vino prácticamente un mes más tarde que el resto de la plantilla, entrenando a nivel individual en Inglaterra, y el equipo ya estaba volando, ya estaba estabilizado. Él se está adaptando. También esas dos semanas que fue con la selección y no participó creo que no le hicieron bien porque no pudo seguir al ritmo de entrenamiento con la plantilla", dijo García Pimienta el viernes.

En la Premier League demostró a ráfagas su calidad en 196 partidos, con 42 goles y 25 asistencias. Jugó con el Leicester 150 partidos de la primera categoría inglesa y anotó 30 dianas, con 21 asistencias. Y en el City, 46 encuentros de la Premier (12 tantos/4 asistencias). Y también tiene experiencia y ha marcado goles en Europa, tanto en la Champions como en la Europa League.

La no renovación con el Leicester

No puede haberse apagado de pronto, pese a que la temporada pasada perdió el sitio en el Leicester con Enzo Maresca, una vez que no hubo acuerdo para la renovación. Apenas jugó 23 encuentros en la Championship, casi todos en la primera vuelta, hasta el invierno, y aportó 5 goles para el ascenso de categoría. Esta situación, con el Leicester ya en la Premier, lo trajo al Sevilla y ahora García Pimienta lo quiere estimular, porque lo necesita.

El estímulo fue verbal y también gestual. Al entrenamiento de este sábado, previo a la cita en San Mamés, se unió Mateo Mejía. Peque está llamado a jugar en la medular y el técnico barcelonés ha tirado del delantero del filial para acompañar, o presionar, a Iheanacho, al que dio mimos en su comparecencia del viernes.

Darle confianza, la clave del técnico

"El otro día vimos cosas en las que no estuvo acertado -señaló García Pimienta-, pero creo que le puso muchas ganas y aportó muchas cosas. Hemos de darle confianza, es un jugador de nivel por todo lo que ha hecho en la Premier, en Inglaterra, y convencido de que más pronto que tarde veremos la mejor versión de Kelechi. Es un jugador que entrena bien y que tiene que dar un paso adelante porque tiene capacidad y calidad para ello”.

Su mejor temporada fue en Leicester City, en la campaña 20-21: marcó 19 tantos y dio seis asistencias. Y éste es el futbolista que quiso recuperar Orta para el Sevilla y que necesita ahora García Pimienta.