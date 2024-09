García Pimienta llama a Mateo Mejía antes del Athletic-Sevilla

El Sevilla de García Pimienta ha ultimado esta mañana la preparación antes de visitar uno de los campos más complicados de LaLiga EA Sports, San Mamés. El conjunto hispalense se medirá el próximo domingo en la octava jornada liguera al Athletic Club que viene de competir en Europa League el pasado jueves. Los de Nervión llegan a La Catedral con múltiples e importantes bajas, como la de Isaac Romero, que apurará sus opciones para llegar al derbi ante el Betis por un esguince en el tobillo, y Saúl Ñíguez, que no estará disponible, por lo menos, hasta mediados de noviembre.

El propio García Pimienta confirmó que el delantero de Lebrija se tendrá que tomar con más calma una lesión que no es preocupante: “Al final no va a llegar. Lo probamos el día del Valladolid por la mañana y tuvo una molestia. No debe ser una lesión seria de mucho tiempo pero dependerá de sus sensaciones", explicó el técnico catalán. El jugador, que se probó el pasado miércoles en el entrenamiento del Sevilla, notó molestias en su tobillo derecho que se lesionó hace dos encuentro en Mendizorroza. Aunque intentó llegar también al encuentro del Valladolid, Isaac Romero se volverá a perder la próxima expedición del conjunto de Nervión.

Último entrenamiento de Sevilla antes de enfrentarse al Athletic / Juan Carlos Vázquez

Mateo Mejía, novedad en la sesión

Ante la baja del lebrijano, García Pimienta ha echado la vista hacia el Sevilla Atlético y ha llamado a Mateo Mejía en el último entrenamiento antes de viajar a Bilbao. El extremo diestro de Zaragoza, que también puede actuar de ‘9’, apunta a entrar en la convocatoria de última hora con el Sevilla para visitar al Athletic Club. Se trata de un jugador que ya conoce perfectamente Pimienta y que tuvo durante gran parte de la pretemporada a sus órdenes, llegando a jugar hasta tres encuentros con el primer equipo durante el mes de julio.

Su gran inicio de temporada con el Sevilla Atlético ha hecho que haya vuelto a llamar la atención del técnico catalán, aunque ahora esté actuando como extremo diestro. Tres goles y una asistencia acumula en tan sólo cinco encuentros con el filial de Nervión.

Mateo Mejía se ejercita con el primer equipo en la ciudad deportiva del Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

Jesús Navas, baja hasta última hora

La otra noticia negativa en la sesión ha sido Jesús Navas. El capitán del Sevilla, que realizó parte del entrenamiento con el primer equipo en el día de ayer -el inicio de la sesión- no se ha ejercitado esta mañana junto al resto del grupo. Su presencia en San Mamés no está descartada, pues es duda por sus problemas de cadera hasta última hora. Ante el Valladolid no se ejercitó con el resto del grupo los días previos al encuentro y acabó saliendo de inicio.

También ha entrenado con normalidad Sambi Lokonga, que apunta a regresar a la convocatoria tras superar sus problemas en los isquios, así como Dodi Lukébakio y Valentín Barco, que no entrenaron el pasado jueves por diversos motivos. También ha repetido sesión Manu Bueno que, como Idumbo y Mejía, apunta a la convocatoria de García Pimienta. No lo ha hecho Alberto Collado, como venía siendo habitual en las últimas sesiones.