García Pimienta: "Isaac no llega al Athletic, esperamos que esté la próxima semana"

Xavi García Pimienta tiene importantes bajas para el partido del domingo entre el Athletic y el Sevilla en San Mamés. No están Saúl ni Sow, Lokonga está muy justito y el que no estará seguro es Isaac, según dijo en su comparecencia previa al partido, realizada este viernes, después de que reapareciera el jueves y no se entrenase este viernes: "No va a llegar contra el Athletic".

"Lo probamos el día del Valladolid por la mañana y tuvo una molestia que le impedía jugar", explicó el técnico sevillista. "Pensamos que con dos días de descanso iba a estar disponible para el tercer día, que fue ayer, hizo rondo, pero le molestaba. No vale la pena. Tiene esas molestias y pensamos que la semana que viene, el martes o el miércoles, debería estar entrenando con el equipo. Pero también va a ser su sensación, no es una lesión grave y depende de él".

Isaac, no sólo la lucha, también el juego

El entrenador barcelonés elogió la scualidades de Isaac, al ser preguntado si el equipo lo echa de menos: "Echarlo de menos... pues bueno, como se ganó (al Valladolid sin él), un poco menos. Pero Isaac es un jugador que nos aporta muchísimo. Tiene unas características claras de lucha y entrega y luego es que juega muy bien. Parece que sólo se ve el lado oscuro del trabajo que hace, pero es que con el balón en los pies genera muchísimas situaciones, tiene un grandísimo disparo, estoy convencido de que va a marcar muchísimos goles y es una pena. Como hablamos de Saúl y Lokonga, es una pena que haya jugadores lesionados y esperamos recuperarlo cuanto antes por el bien de Isaac y por el bien del equipo".

"En el último partido la gente del banquillo entró, dio energía nueva y ganamos el partido", valoró el técnico ante las bajas del equipo. Tenemos gente suficiente. Espero que no le pase nada a nadie en el entrenamiento de mañana y con los que tenemos más los del filial puedan estar para Bilbao".

La baja de Saúl y la vuelta de Lokonga

Otro asunto destacado de su rueda de prensa fue su valoración de la baja de Saúl, que sufre la peor lesión de su carrera. "Por desgracia donde más nos sentimos amenazados es en el centro del campo, que encima es la línea en la que menos jugadores tenemos y hay bajas importantes ahí. Pero vamos a poner nunca excusas".

El técnico recordó que en caso extremo puede tirar de los canteranos: También están entrenando con nosotros Manu Bueno y Collado, dos jugadores que ya hicieron toda la pretemporada con nosotros y pueden ocupar esas posiciones. Tenemos jugadores como Gudelj, Agoumé, Peque, que también participa como interior y se asocia bastante bien, Suso, que también está en esa disposición. Hoy ha entrenado un rato con el grupo Lokonga, que se acerca al final de su recuperación. A ver si mañana puede entrenar un poquito más con el equipo y no lo descartamos para el partido de Bilbao".

La lesión más grave de Saúl y Pedro Ortiz

La lesión de Saúl, siendo importante, incluso es menos grave de lo esperado: "Una pena lo de Saúl por lo que aporta. Lo peor que le puede pasar a un jugador es no jugar. También tuvo la desgracia de la sanción. Pero esto es más grave. No había tenido nunca una lesión muscular así y está sorprendido porque no había sufrido esa sensación en el isquio. Pensábamos que iba a ser más grave, teníamos esa sensación tras el partido. Entre comillas, tenemos la suerte de que sólo son dos meses, que es muchísimo tiempo. Es una baja muy importante. Saúl nos aporta liderazgo dentro del terreno de juego".

También fue preguntado por la opción de Pedro Ortiz, inscrito al final del mercado al no encontrar destino: "Una de las posibilidades es Pedro Ortiz, que es mucho más posicional. Su posición es comparable a la de Gudelj o Agoumé, no Saúl, que tiene mucha más llegada al área. Pedro está entrenando muy bien, es un chico que valoro y que está preparado por si considero oportuno que pueda participar con el equipo".

La extraña renovación hasta 2027

Evidentemente, otro asunto principal de su comparecencia fue su extraña ampliación de contrato. "Está firmada", confirmó. "A mí el club me hizo una propuesta, estuvimos muy contentos las dos partes y muy contento de poder seguir vinculado al club hasta 2027".

"El club muestra una confianza hacia el trabajo que estamos haciendo. Quería dar esa continuidad y yo estoy muy contento con ello y con la confianza mostrada. Y con ganas de demostrar que soy un entrenador preparado para estar aquí, y convencido de que las cosas van a salir bien", reiteró ante las preguntas de los periodistas.

El partido en San Mamés ante el agresivo Athletic

También hubo margen para el asunto central de las comparecencias previas a los encuentros, que casi siempre pasan a un segundo plano: el Athletic-Sevilla... "Estuve viendo el partido del Athletic contra la Roma, que fue bastante superior en la primera parte. Pero no dejaron de creer y se llevaron de forma merecida un empate en un campo tan difícil. Ha ido creciendo temporada tras temporada. Es un histórico del fútbol español y en su campo aprietan mucho más. Tuvieron una derrota dura al perder en el último minuto con el Atlético de Madrid, que incluso lo hablé con Ernesto (Valverde) en la reunión que tuvimos en Madrid. Pero luego en Las Palmas, en Leganés, gana al Celta, el empate en Roma... Está en un buen momento".

¿Y qué tiene que hacer el Sevilla para contrarrestar la fortaleza, la calidad y la pegada del Athletic actual? "Tenemos que estar perfectos, al cien por cien. Los errores nos están penalizando. Tenemos que estar muy concentrados los 95 minutos o más y tenemos como mínimo igualar esa intensidad que van a mostrar. Y tener mucha personalidad. Cuando tengamos el balón, darle continuidad al juego y ser muy verticales, sin descuidarnos atrás, porque con la calidad que tienen te pueden generar muchas situaciones de peligro".