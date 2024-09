García Pimienta: "La jugada de Dodi Lukébakio tiene que ser gol, ahí se rompe el partido"

García Pimienta reconoció que el Sevilla tiene que ser más contundente en las dos áreas, que debe ser más sólido atrás y no conceder errores "en la presión inicial" como el del 0-1, vio "muy dudosa la mano" de Isaac pero no se excuso en el penalti y pidió tener más eficacia ante el gol. Fue llamativo especialmente que señalara en particular el mano a mano que desperdició Lukébakio en el minuto 52, cuando optó por una inane e intrascendente y mansa rosquita ante Gazzaniga, que agradeció el regalo.

"Una pena porque creo que la primera parte ha sido buena, ha sido completamente nuestra a nivel de juego, de ocasiones. Esa falta de gol ante la portería nos está penalizando. El Girona, por un error nuestro, se adelanta en el marcador. Tenemos la opción del empate, pero por milímetros es fuera de juego y se anula", resumió de la primera parte en los micrófonos de SFC Radio.

Y continuó con el relato señalando esa clarísima ocasión para haber empatado. "En la segunda parte tenemos la ocasión más clara, la de Dodi Lukébakio, una jugada que tiene ser gol (52'). Ahí se rompe el partido. Vamos ya al partido más por corazón que con cabeza para intentar llegar a la portería contraria, con alguna ocasión y algún chute desde fuera. Pero esta falta de eficacia ante la portería es lo que nos está penalizando. Y nada, a seguir reforzando todas las cosas que hacemos bien, que creo que son muchas, y a corregir las cosas que no hacemos bien".

La endeblez del Sevilla en las áreas volvió a ser decisiva: "Al final los partidos se ganan en las áreas. La primera parte creo que ha sido nuestra en cuanto juego y ocasiones y llegadas al área rival. Del Girona no recuerdo ninguna ocasión clara ante nuestra portería y nosotros hemos generado muchas. Por supuesto tenemos que ser mucho más contundentes en nuestra área. Y tener mucha más eficacia de cara al gol. Llevar solamente dos puntos es complicadao. Pero si es así es porque algo estamos haciendo mal y tenemos que corregirlo", dijo.

Sobre el 0-1, explicó: "Hay una posible falta que puede pitar a nuestro favor y no la pita, pero luego tenemos un problema en la progresión del Girona por la banda, no estamos acertados ahí, incluso en el centro nos despistamos en el segundo palo y el jugador del Girona marca solo. Nos cuesta mucho marcar a nosotros y los errores en defensa nos están costando goles en contra. Esto depende de nosotros, los eerrores arbitrales no los podemos controlar", dijo sobre la "muy dudosa mano de Isaac" en el penalti.

El debut de Valentín Barco

Preguntado por el debutante, explicó: "Bien. No era fácil. Juegas en casa con tu afición, pero contra un rival difícil. El Girona tiene las cosas muy claras, lleva mucho tiempo trabajando juntos, con este míster, haciendo las cosas muy bien y tras una temporada magnífica. Pero Valentín ha tenido una buena actuación, con mucha garra, con juego por dentro... Es un chico joven que tiene que seguir mejorando, pero estoy contento con su debut". ¿Y por qué lanzó faltas y córneres? "Tiene muy buen pie y no es muy alto y por eso lo usamos como lanzador en la estrategia, pero aún tiene que mejorar, es muy joven y lo hará".

Ya en la sala de prensa habló de su estado anímico y del que tiene el sevillismo, muy desencantado. "Estoy enfadado y preocupado. La afición es soberana y nos ha llevado en volandas como el día del Villarreal. A la que le damos un poquito la afición se enciende. Y en la segunda parte no hemos estado bien y es normal que se enfade. Esa exigencia de la afición es lo que hace que el Sevilla sea tan grande. El Sevilla tiene que estar donde tiene que estar, y eso es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. La afición se muestra tal y como el equipo muestra el juego en el terreno de juego".

"Cuando haces muchas cosas bien y pocas cosas mal pero te acaban penalizando es que tenemos que ser mucho más contundentes", continuó argumentando el barcelonés. "Debemos estar más concentrados, estar más metidos y ser más contundentes. Tenemos dos semanas para cargar las pilas y mejorar en esas cosas que hacemos bien".

"Nos han marcado seis goles. La jugada del 0-1 es un error nuestro, del inicio de la presión, ahí no estamos bien. El Girona llega muy fácil a zona de centro y nos despistamos dentro del área", volvió a insistir sobre la debilidad defensiva. "Hay parón por selecciones, algunos jugadores se marcharán y trabajaremos en todas las cosas que no hemos hecho bien para seguir mejorándolas", concluyó.