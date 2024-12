García Pimienta: "Está claro que hay que reforzarse con un extremo; el resto ya veremos"

Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, ha mostrado su confianza en hacer un buen partido en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, donde los nervionenses comparecen este domingo a partir de las nueve de la noche. El entrenador, eso sí, ha vuelto a recordar que sus preferencias para el mercado de invierno pasan por un extremo. "Lo que está cien por cien claro es que hay que reforzar el equipo en el extremo. Ya con la marcha de Ocampos y con la baja de Jesús que ya sabíamos lo teníamos claro. El resto ya veremos".

El entrenador catalán no esconde que el equipo de Diego Simeone, con cuatro victorias seguidas sólo en la Liga, es el que está más en forma actualmente en el campeonato. "Si no es el más en forma poco le falta, porque está en un momento óptimo, con jugadores de primerísimo nivel y un entrenador que está haciendo historia. Tenemos que ser intensos y competitivos, luchar cada balón, cada acción, para igualar esa intensidad que ellos tienen. Y luego también tener mucha personalidad con balón. El Atlético en las últimas temporadas se maneja muy bien con balón y que no nos lo quiten, ser un equipo que tenga balón, ser contundentes y generar ocasiones de peligro. A ver si somos capaces de hacer un partido como el del Osasuna, que concedimos muy poco a un equipo que llegaba en un buen momento".

El preparador del equipo hispalense redundaba en la calidad de la plantilla del Atlético. "Está haciendo una temporada sensacional sin perder su orden y rigor defensico. Es un equipo muy vertical y se encuentra cómodo con el balón. No tiene problema para meterse en bloque bajo y salir en la contra y tiene una plantilla para plantear un once espectacular siempre. En la Copa ante el Cacereño era para ver el banquillo", subraya.

García Pimienta, que confirmó que Pedrosa y Lokonga serán baja en la convocatoria, está contento con la recuperación de Saúl, de quien espera que poco a poco vaya siendo cada vez más importante. "Bueno, ha estado en una lesión larga y con él teníamos un plan de partido. Vino convocado con el Rayo sólo para dinámica de grupo, después estuvo disponible con el Osasuna y nos dio muchas cosas y habíamos hablado de que tuviera 45 minutos en Olot", explica. El técnico, ante las preguntas de los periodistas, habló sobre su función de líder: "El liderazgo es mujy importante, pero que tampoco meta mucha presiçon a la gente", bromeó. "El otro día metió un gran pase a Lukébakio, el equipo lo necesita, lo necesitamos y estamos con muchas ganas de que se olvide de la lesión".

El ilicitano se perfila en su vuelta al Metropolitano como uno de los más firmes candidatos para suplir al lesionado Lokonga. "Es una baja importante por el perfil del jugador. Nos da esa pausa y tiene el balón en cualquier zona... También se incorpora Saúl, que es parecido aunque es algo más vertical. Estoy convencido de que el compañero que salga lo hará bien", precisó.

Ejuke ya trabaja en el césped

García Pimienta se alegró también del paso dado por Ejuke, que por primera vez apareció por el césped de la ciudad deportiva. "Va dando pasitos poco a poco, hoy lo hemos visto y nos da alegría. Además, él siempre con una sonrisa... La diferencia entre pasar por el quirófano o seguir un tratamiento conservador no cambia el tiempo de recuperación. A medados de enero está previsto que esté con el equipo y al final de enero tendrá el alta competitiva".

Por último, se refirió a las opciones de Iheanacho y Barco, sobre todo de éste ante la baja de Pedrosa. "Kelechi no está teniebcdo los mintos que merece. Marcó ds goles en Las Rozas, el otro día también marcó y está trabajando bien, pero hay jugadores que nos están dando mucho. Lo tenemos en cuenta. A ver si mañana participa, que esperemos que sí", dijo sobre el nigeriano. Sobre el argentino dejó caer que pese a la baja de Pedrosa puede optar por otra opción. "Lo hizo muy bien de lateral y en los últimos minutos de extremo en la Copa. También tenemos otras alternativas. Ya veremos".