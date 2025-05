Giráldez: "El Sevilla no está en su mejor momento pero tiene una plantilla es descomunal"

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, desconfía de la serie de siete partidos sin ganar que atraviesa el Sevilla, un equipo en el que ya se nota, puntualizó, "el sello" de Joaquín Caparrós.

"El Sevilla tiene una jerarquía brutal en la Liga. Seguramente es uno de los clubs más importantes de Europa en los últimos 15 años, sin ninguna duda. Ahora mismo no están en su mejor momento a nivel clasificatorio, pero tiene una plantilla descomunal", avisó en la víspera del duelo entre ambos en Balaídos.

En rueda de prensa, el técnico celeste subrayó que el conjunto sevillista tiene "un potencial individual brutal", así como una enorme "peligrosidad" en las acciones a balón parado.

"Además están con el cambio de entrenador, con unas nuevas sensaciones de energía. Es un rival peligroso, nos lo demostró en el partido de allí", recordó Giráldez, para quien Caparrós le ha dado al Sevilla "su sello" en cuanto "a la altura a la que defender, en cuanto a la verticalidad, en cuanto a la aportación del centro remate, ese juego por fuera".

"El once tampoco ha cambiado tanto entre Pimienta y él, pero hay un matiz distinto en cuanto a la verticalidad y a la forma de defender", incidió el entrenador del Celta, para quien una de las claves pasará por imponer "un ritmo alto de juego" para que el rival no pueda imponer su físico.

Finalmente, Giráldez reiteró que él no tiene conocimiento de que Alfon González se haya comprometido con el Sevilla para la próxima temporada.

"No tengo constancia de ningún cambio, me mantengo en lo mismo que dije en su día. A él lo veo tranquilo. Ha hecho una semana buena de entrenamiento y ojalá mañana pueda hacer un buen partido. Lo otro ya son cosas del entorno, que creo que no le afectan, o eso espero", sentenció.