El hexacampeón Sevilla no caminará solo el jueves

La Peña Sevillista de Londres, que vio la luz en 2014 y se regularizó y registró en 2015, nunca ha tenido la fortuna de recibir a sus héroes en la metrópolis inglesa. Hasta este jueves. Será en el ostentoso London Stadium a las ocho de la tarde-noche local, una hora más en España.

"En varios sorteos de estos años cabía la posibilidad de caer en el mismo grupo de Champions que el Arsenal o el Chelsea, pero no había manera. Y cuando por fin nos tocó el Chelsea en 2020, no pudimos ir a Stamford Bridge por la pandemia. Fue un golpe de mala fortuna, pero nos vamos a sacar la espina”, relata Luis Ojeda, jerezano de 36 años que es la voz visible de la peña.

Luis, ingeniero en proyectos de energías renovables, se marchó en 2015 a trabajar, como tantos jóvenes españoles cualificados. “En principio llegué para un proyecto de dos años, pero me gustó tanto la vida aquí, que decidí seguir”. Es voz autorizada para glosar cómo ven al equipo de Lopetegui en el mismo corazón de Londres: "Aquí se le tiene mucho respeto al Sevilla. Y sobre todo en una eliminatoria de Europa League. También ayuda que últimamente han sonado fichajes para la Premier por un dineral que al final no han salido, como por ejemplo Diego Carlos, y eso ayuda a que se conozca y se respete al Sevilla, ¡no como en la Liga!".

Igualdad "Va a ser un partido complicado, pero para eso estaremos nosotros allí, para darle ese plus al equipo, que seguro que compite"

Están de preparativos con la ilusión del niño que decora el salón para la llegada de SSMM los Reyes de Oriente. "Para el partido, vamos a ir un grupo de unos 25 de la peña. Incluso vendrán algunos miembros que ya dejaron Londres y aprovechan para volver de visita. Hemos pedido las entradas a través de la Federación de Peñas para poder ir a la grada visitante. El plan lo estamos cerrando todavía pero en principio iremos a comer los peñistas (lunch horario inglés para empezar la previa pronto...) y luego iremos con el resto de la afición a hacer la previa. No sé si al final se hara algo de manera oficial tipo fan zone, pero estamos hablando con la Federación de Peñas y con otras peñas para juntarnos todos".

Y es que el sevillismo también se ha movilizado lo suyo desde la capital andaluza para intentar revivir aquella noche de los dos goles de Ben Yedder en Old Trafford: "Por ejemplo de la Peña Vengo a Verte, que tiene algún miembro viviendo aquí, nos han dicho ya que vienen más de 20 también y estamos en contacto para organizarnos. Así que supongo que iremos a alguna plaza céntrica tipo Leicester Square donde nos juntaremos todos, y luego hacia el estadio juntos que tiene buena conexión directa en metro hasta el estadio...y si todo va bien, ¡habrá que seguir luego con la celebración! Yo ya me he pedido jueves y viernes libre".

Ahora integran la peña 35 socios, pero en Londres es mayúscula la población flotante y son continuas las caras nuevas, de sevillistas que están de paso y aprovechan para ver algún partido en un ambiente afín: “Siempre nos escribe gente que no conocemos por Instagram o Facebook, y encantados de recibirles y que se sientan como allí”.

¿Cómo perciben desde allí la eliminatoria después del 1-0 de la ida? "Creo que está igualada y la vuelta va a ser competida. En la ida hicimos muy buen partido pero nos faltó ese segundo gol, y aquí vamos a sufrir seguro. El West Ham está haciendo una temporada muy sólida, y viendo cómo estamos últimamente de visitante y las bajas con las que lo afrontamos, va a ser un partido complicado. Pero para eso estaremos nosotros allí, para darle ese plus al equipo, que seguro que compite y sufre como sabe y sacamos la eliminatoria".

Pasión "Muchos aficionados del West Ham han reconocido que no han vivido en ningún estadio del mundo el ambiente de Nervión"

Luis Ojeda analiza la campaña de los suyos y no tiene más que lanzar elogios, con sus puntualizaciones: "La temporada en general creo que tiene mucho mérito, sobre todo aguantar toda la temporada en segunda posición en liga siguiendo el ritmo de este Madrid. Quizá el lunar de no haber podido competir en Champions a nuestro mejor nivel. Pero teniendo en cuenta la cantidad de problemas que hemos tenido con lesiones y bajas, con algunas semanas con la mitad de la plantilla no disponible, creo que es un meritazo de Julen y de la plantilla, y sobre todo demuestra que el grupo es una piña. Nos queda la duda de que hubiera pasado en una temporada normal en la que las lesiones nos hubieran respetado más...".

Y hablando de respeto, del mismo respeto que abre este reportaje, destaca este sevillista afincado en Londres la repercusión que tuvo en los medios ingleses el fuego tan especial que enciende el sevilismo en los partidos europeos de su estadio: "Ha llamado muchísimo la atención es el ambiente que hubo en el estadio en la ida. La afición del West Ham es una de las históricas de aquí y muchos reconocían que no habían vivido ese ambiente en ningún estadio del mundo... hasta lo dijo David Moyes, que a pesar de la fama de los ingleses lo de Nervión no se vive aquí". Ellos tratarán de prender esa llama de algún modo en las gradas del London Stadium. Será este jueves cuando allí juegue el hexacampeón del torneo.