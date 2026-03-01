Isaac Romero: "Este equipo nunca se rinde; le he pegado con todo lo que llevo dentro"

Isaac Romero, protagonisto en el derbi tras marcar el gol del empate del Sevilla habló ante los micrófonos de DAZN en el que se mostró feliz por la reacción del equupo aunque el atacante de Lebrija cree que los de Nevión han merecido incluso más.

El gol del empate

"Tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar. Contento por el trabajazo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis, pero este equipo nunca se rinde y hoy tampoco. Le dije a Gudelj que me la dejara y le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado".

La reacción del equipo en la segunda mitad

"Ya hemos demostrado muchas veces que si estamos juntos y concentrados podemos levantar cualquier partido. Creo que hemos merecido más que el empate, pero bueno, hemos sacado un punto muy valioso".

Akor Adams la tuvo para ganar el derbi

"No tiene que estar triste. Ha trabajado muy bien, ha hecho lo que ha podido y contento por todo el grupo, que hemos sacado un punto muy valioso, pero a la vez no".