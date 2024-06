Ivan Rakitic: "Yo habría llevado a Sergio Ramos a la Eurocopa"

La temporada de clubes ya ha finalizado y, pese a que el mercado de fichajes se abrirá y agitará sus plantillas durante un largo verano, el protagonismo ya es de las selecciones. La Eurocopa comienza el próximo viernes, con el debut de Alemania, la anfitriona, ante Escocia. Un día más tarde, lo hará España frente a Croacia, el país de Ivan Rakitic. El exsevillista habló en AS sobre ello y, además, reconoció que habría llevado a Sergio Ramos: "Siempre en mi equipo".

También analizó y valoró a Luis de la Fuente el hecho de apostar por un jugador como Jesús Navas, a quien conoce "desde hace más de 13 años y es el mismo que cuando llegué a Nervión por primera vez". Además, comentó su deseo para el futuro del Sevilla: "Ojalá vuelva a ser un club fuerte".

Ramos, Navas y la selección

Rakitic ha compartido vestuario don dos de las mayores leyendas de la carretera de Utrera. Uno de ellos, Jesús Navas González, primer capitán del Sevilla, está ante su segunda Eurocopa con la selección española. El palaciego cumplirá su sueño de estar en Alemania defendiendo los colores de su país, algo que Ivan Rakitic no ha querido dejar pasar por alto: "Pues lo primero que quiero hacer es felicitar a De la Fuente por convocar a Jesús. Una vez más se demuestra que la edad no importa nada, sólo el rendimiento, y Jesús ha rendido en el Sevilla y en la Selección".

"Hay un cambio de generación en España y es importante tener a otros futbolistas con más experiencia que pueden ayudar. Me alegro muchísimo de que Navas vaya. Le conozco desde hace más de 13 años y es el mismo que cuando llegué a Nervión por primera vez, en 2011. Tiene la misma alegría y energía. Espero que disfrute esta convocatoria hasta el último minuto", continuó, a lo que añadió que "yo me pondré encantado la camiseta de Navas para ver los partidos de España, aunque no contra Croacia -el debut de ambas-, claro".

El otro de ellos, Sergio Ramos, no estará en la Eurocopa de Alemania. Pese a su buena temporada, sobre todo la segunda vuelta, el camero no ha entrado en los planes de Luis de la Fuente desde un inicio. Rakitic, desde la distancia, no concuerda con el técnico riojano.

"Por rendimiento, Sergio siempre en mi equipo. Yo le habría llevado a la Euro, claro, pero el seleccionador es De la Fuente y tiene una idea que hay que respetar. Cuando uno va con una lista definida es difícil mezclar o cambiar algo".

El futuro del Sevilla

Ivan Rakitic ha seguido, desde Arabia Saudí, el desenlace de la temporada del club nervionense. El croata salió de la entidad hispalense en el mes de enero, después de asimilar que no entraba en los planes de Quique Sánchez Flores o que, al menos, no mantendría su rol de titular indiscutible.

Ahora, desde la distancia, el croata no duda en mostrar su deseo de que se recupere el club: "Ojalá. Que vuelva a ser un club fuerte y nos dé alegrías. Es un momento muy importante, hay que tener cuidado. Confío en que los dirigentes tengan confianza y paz, que puedan trabajar y lleven al Sevilla donde se merece estar, que es muy arriba. Ahora hay que ayudar al nuevo entrenador, García Pimienta, y darle la bienvenida al club más grande y bonito del mundo".