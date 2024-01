Los entresijos de la despedida de Ivan Rakitic: de las leyendas del pasado a las ausencias del actual Sevilla

Al Sevilla Fútbol Club, si algo le caracteriza como club, es la entereza y la memoria para saber despedir a sus leyendas. Este 30 de enero, como ya ocurriera en 2014, le ha tocado decirle adiós -aunque se volverán a reencontrar en el futuro- al extranjero con más partidos en su historia: Ivan Rakitic. El gran dueño de 'la 10', que regresó a su casa en 2020 con la promesa de volver a tocar plata, y la cumplió en Budapest levantando la Europa League junto al capitán Jesús Navas.

La trayectoria de Rakitic en el club ha sido impoluta, aunque la presente temporada se ha empeñado en 'manchar' su despedida. El centrocampista dejó claro que se va porque no juega. No tiene entendimiento con Quique Sánchez Flores, quien no estuvo acompañándole en uno de los días más importantes de su carrera. De hecho, las ausencias del actual Sevilla -tan sólo asistieron al acto Jesús Navas y Marko Dmitrovic- fueron solapadas por las leyendas de la entidad hispalense y excompañeros del suizo-croata. El técnico madrileño dio jornada de descanso, aunque también tendrían quehaceres Coke, Nico Pareja, Javi Varas, Beto y Juan Cala, quienes no dejaron solo a su capitán.

Una emotiva despedida, con las lágrimas de Rakitic y las palabras de Jesús Navas como grandes protagonistas, pero con la ausencia de una plantilla que no muestra la unión del pasado. Su adiós, más bien un "hasta pronto", no pareció estar a la altura de una leyenda con sus números y recorrido.

Su familia, protagonista

La vida de los futbolistas no se resume únicamente en jugar partidos. Ivan Rakitic ha defendido como pocos la camiseta del Sevilla, también la del FC Barcelona. Una tarea en la que su familia ha sido vital. Lo demostraron estando junto a él. Hasta su sobrino, que dejó una de las imágenes más entrañables y graciosas de la mañana -se puede ver en el vídeo de cabecera-, besando el cuadro ofrecido por la entidad hispalense al croata.

Tampoco se perdió el acto, obviamente, la actual dirección del club. Se produjeron mensajes de distintos protagonistas, aunque con el que más sonrió Ivan Rakitic fue con el vídeo de su compatriota Davor Suker. Los dos mejores croatas que han vestido la camiseta del Sevilla, juntos. Hasta Andrés Iniesta, con quien guarda una gran relación, se prestó a dedicarle unas palabras.

Para finalizar el acto, fotos con sus dos Europa League. En ambas con un rol distinto. La primera, siendo el gran talento y en sus primeros pasos como líder y capitán. En la segunda, ejerciendo de comandante de un vestuario que aunó fuerzas para lograr lo impensable.

Rakitic se marcha a Arabia Saudí, seguramente en unas condiciones que no le satisfacen. A los pocos minutos con Quique Sánchez Flores -algo que no ha soportado-, se le ha unido la situación actual de un equipo que lucha por no descender. Una temporada que pinta muy fea. Un año que deja mucho que desear, casi tanto como el 'gran' homenaje a su leyenda.