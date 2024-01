La familia Carrión califica de "populista" la reunión propuesta por Del Nido y la rechaza

La familia Carrión, cuyo patriarca, el expresidente Rafael Carrión falleció el pasado 15 de diciembre, ha emitido un comunicado en el que ha rechazado de plano la reunión convocada por José María del Nido ofreciendo una tregua a través de su cuenta de X.

Este grupo accionarial, uno de los más importantes actualmente, está representado actualmente en el consejo por Fernando Carrión, como vicepresidente segundo, y Gabriel Ramos, como consejero. Y, pese a que no firmaron el pacto de gobernabilidad que mantiene a los actuales presidente y vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco y José Castro, antes de Navidad sufrieron un ataque en forma de pintadas con amenazas en el domicilio del fallecido Rafael Carrión.

Precisamente esto, que no firmaron el pacto de gobernabilidad, es lo primero que refiere el comunicado, que pide al final a Del Nido que "se ponga de acuerdo, no recurra a las redes sociales ni a soluciones populistas". "Si piensa en el SFC y en su futuro, con nosotros no tendrá problema. La tregua al Sevilla F.C, no a las familias", remata la nota.

Comunicado íntegro de la familia Carrión

Respecto a los llamamientos efectuados por el Sr. Del Nido Benavente por redes sociales a esta familia, le reiteramos nuestra opinión, la cual tanto él como el sevillismo en general conoce, y que, en aras a cerrar todo tipo de especulaciones, reproducimos seguidamente:

1.- La familia Carrión NO fue informada del pacto de socios, con el cual se alcanzaba “mayoría”, entre el Sr. Del Nido Benavente y el grupo Sevillistas de Nervión en el año 2019; por ende; NO suscribió NI fue parte de dicho pacto; siendo ajena a los conflictos dimanantes del mismo, el cual plaga de litigiosidad la vida diaria de la entidad. Sin embargo, trabajamos en la senda de dotar de estabilidad institucional y de buscar continuamente la comunión entre sus accionistas, frente a especulaciones que comprometan la sostenibilidad futura del club.

2.- Por consiguiente, si verdaderamente quiere cumplir con su slogan, SALVAR AL SEVILLA FC, lo tiene en su mano, ya que si el Sr. Del Nido Benavente desea resolver y “salir” de la situación de enquistamiento que sufre la entidad como consecuencia de sus propios acuerdos, SOLO él tiene la llave, y plena capacidad y legitimación para resolver la situación; sin que la Familia Carrión pueda resolver dicha controversia, que nace de una relación jurídica de la que no somos partes ni tenemos capacidad jurídica para alterar. Ello no quita que sigamos con la esperanza, intentos no han faltado, de crear una mesa de diálogo, donde tengan cabida como actores principales todo el accionariado, sin excepción. Mostrándonos en desacuerdo con la concentración de poder accionarial y en pro de la atomización de éste.

3.- Nuestro grupo familiar sigue funcionando y trabajando internamente como acostumbra, adoptando decisiones fruto del consenso entre sus miembros y con un discurso unánime y sin fluctuaciones sensacionalistas frente a terceros, con la única finalidad de representar nuestro capital social dentro del SFC, trabajando arduamente y en silencio siempre por el bien y en interés de la entidad, apartados de foros mediáticos y especulativos movidos por intereses particulares. Prueba de ello, siempre hemos apoyado a todos los presidentes (Roberto Alés, el propio Del Nido Benavente, José Castro, Del Nido Carrasco) sin mirar nombres y con el único motivo de procurar siempre lo mejor para el SFC. Ese es nuestro único deseo, y nos gustaría que fuese el de todos.

Sr. Del Nido Benavente, póngase de acuerdo, no recurra a las redes sociales ni a soluciones populistas y, si piensa en el SFC y en su futuro, con nosotros no tendrá problema. La tregua al Sevilla F.C, no a las familias.

LA HISTORIA, LA TRADICIÓN, EL ESCUDO Y LA AFICIÓN. Merece la pena.