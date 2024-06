El Sevilla convertido en muñequito de pimpampum

Aún es primavera, que entra en su última semana, y el verano ya se le está haciendo larguísimo al Sevilla. Un día sí y otro también, la directiva del club y la afición se encuentran con nuevas críticas hacia la gestión, de la última temporada o de las anteriores, que esto viene de largo. Cualquier gesto actual o pasado es interpretado de forma negativa y José María del Nido Carrasco, en su proyecto de regeneración deportiva del club, no tiene mucho que ofrecer ante la escasez económica que cercena las posibilidades de acudir al mercado a por fichajes que amansen a las fieras. Total, fiche a quien fiche será leído como una mala gestión...

El Sevilla se ha convertido en un muñequito de pimpampum, pero sin premio. Es gratis atizar desde el mostrador de la casetilla de feria a este club al que le crecen los enemigos dentro y fuera. En una misma jornada se acumularon las invectivas hacia Víctor Orta, por parte de José Luis Mendilibar, hacia la directiva, por parte de Accionistas Unidos tras los anuncios de la campaña de abonos y el acto Fieles de Nervión, y, ya por último, como desagradable guinda, de Jorge Sampaoli hacia el club en general.

El entrenador argentino, que actualmente está sin equipo desde que fuera despedido en septiembre del Flamengo, su destino tras ser destituido en el Sevilla, también quiso salvar su honor atacando al club al que dejó plantado en su primera etapa, cuando fue llamado por la selección argentina. “Me fui a un Sevilla colista, y reconozco que me equivoqué en ir, pero era mucha la insistencia de los dirigentes y yo quería mucho al club de mi primera etapa. Sentía una deuda con la institución y con la ciudad”, dijo en Marca sobre su regreso tras la destitución de Julen Lopetegui en octubre de 2022.

“Los dirigentes me dijeron que iba a haber cambios en el mercado invernal, pero nunca pasó eso y me quedé en el medio de la nada”, aseguró el técnico de Casilda, sobre un mercado en el que llegaron Badé, Bryan Gil –a la postre campeones con Mendilibar en Budapest– y Pape Gueye, que no pudo ser inscrito en Europa.

El argentino reconoció que estaba “en deuda” desde aquella rescisión unilateral del contrato para firmar como seleccionador de Argentina en junio de 2017. Cinco años después, se encontró con otra situación distinta, según dijo, aunque el presidente seguía siendo Pepe Castro y el director deportivo, Monchi. “El club explotaba. No tenía nada que ver con el de 2017. El club navegaba en tempestad política todos los días. Se veía venir todo lo que ha pasado esta temporada. El club estaba peleando el descenso y todo terminó siendo incómodo”, dijo. “Yo me quise ir antes, pero el club no me lo permitió por contrato. Intenté hacerle una cirugía para resolver muchas cosas al plantel, pero no me dejaron”, dijo sin autocrítica.

Más mesurado, menos dañino hacia el club, pero muy mordaz contra Víctor Orta fue José Luis Mendilibar en en el programa El partidazo de Cope, culpó indirectamente al director deportivo de su salida: “La dirección deportiva actual no confió en nosotros”. Pero no sólo atacó a Orta. “Sentí un poco el que no confiaran en mí. También es cierto que el Sevilla y la dirección deportiva anterior –Monchi– fueron los que me llevaron e hicieron que yo pudiera ganar mi primer torneo europeo (en Budapest, al que acaba de añadir el de Olympiacos en Atenas). Después hubo un cambio en la dirección deportiva que no fue bueno para mí. No me entendió demasiado bien, ni quiso esperar a que pudieran ir mejor las cosas. Tampoco se acordaron de lo que habíamos hecho en los tres meses anteriores”, relató.

Donde dejó su descarnada sorna para atacar a Orta fue al ser preguntado por qué en el Sevilla no valía ningún técnico... ni Diego Alonso, ni Mendilibar, ni Quique... “Sigue el mismo director deportivo, ¿no? Pues ese es el que vale”, contestó irónico.

Y tras estas invectivas de dos ex técnicos, el comunicado de Accionistas Unidos remató la jornada negra criticando la política de la campaña de abonos y la reducción drástica de Fieles de Nervión. AU entiende que hay poca sensibilidad de la directiva, más allá de las urgencias económicas, y critica por ejemplo que ni se rebajaran ante una plantilla que no disputará Europa y que será depauperada por la rebaja del límite salarial. Y sobre todo que el club haya adelantado a finales de junio la renovación con reserva de asientos, sin esperar a la paga extra de julio, o que no permita recogerlos en taquillas, sin coste del envío a domicilio.

Frente a estas críticas, el club dirigido por Del Nido Carrasco tiene por ahora poco margen de réplica con actos que ilusionen, con fichajes que darle a García Pimienta. A expensas de una gran venta, con En-Nesyri como único valor de peso, de momento, sólo la cantera. Toca aguantar el chaparrón, los vaivenes en medio de este contexto tormentoso, trabajar en silencio y acertar...