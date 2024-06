Sampaoli carga contra el Sevilla: "Me equivoqué en ir, el club explotaba"

Apodado como 'el loco de Casilda', Jorge Sampaoli entrenó en dos etapas al Sevilla Fútbol Club. En la primera, logró buenos resultados, pero acabó marchándose de la entidad por la llamada de la selección argentina. No le fue todo lo bien que esperaba y la AFA decidió destituirlo tras una ruptura del vestuario. Después, en la segunda, asumió el equipo en un momento tan complicado como extraño.

El técnico argentino fue el encargado de sustituir a Julen Lopetegui y apenas duró cinco meses en el cargo. Logró cierta mejora, sobre todo en el mes de enero, pero la relación entre todas las partes no fue la mejor. Ahora, más de un año después, ha contado cómo vivió aquel momento, asegurando que se equivocó en aceptar el reto de ese Sevilla.

Las promesas incumplidas

Sustituir a un entrenador de renombre y que ha marcado una época, como Julen Lopetegui en el Sevilla, nunca es sencillo. Menos, en un momento de incertidumbre como aquel de la entidad hispalense -el cual continúa en el presente-. A mitad de temporada, con una plantilla que no se ajustaba a sus necesidades y con la promesa de poder traer refuerzos a Nervión aceptó el reto Jorge Sampaoli, quien es tajante con aquello: "Me fui a un Sevilla colista, y reconozco que me equivoqué en ir, pero era mucha la insistencia de los dirigentes y yo quería mucho al club de mi primera etapa. Sentía una deuda con la institución y con la ciudad. Los dirigentes me dijeron que iba a haber cambios en el mercado invernal, pero nunca pasó eso y me quedé en el medio de la nada", afirma en Marca.

De hecho, el de Casilda pudo dejar, incluso, antes su cargo, en gran parte debido a la situación de la entidad y la mala relación entre la directiva y Monchi: "El club explotaba. No tenía nada que ver con el de 2017. El club navegaba en tempestad política todos los días. Se veía venir todo lo que ha pasado esta temporada. El club estaba peleando el descenso y todo terminó siendo incómodo. Teníamos esperanzas de renovar la plantilla en Navidad y eso no pasó. Yo me quise ir antes, pero el club no me lo permitió por contrato. Intenté hacerle una cirugía para resolver muchas cosas al plantel, pero no me dejaron".

Cómo se gestó su llegada

En esta entrevista, Jorge Sampaoli también cuenta las razones que le llevaron a aceptar una oferta que, con el tiempo, ha reconocido ser equivocada. El de Casilda lo hizo por motivos emocionales: "El presidente Castro y Del Nido junior me pidieron que fuera a echar una mano. No tenía por qué ir allí, con el equipo en descenso y sin un plantel adecuado. El Sevilla estaba en descenso y último en la Champions. Luego llevamos al equipo hasta Europa League y acabó ganándola con Mendilibar".

Para terminar, cuestionado por la salida del director deportivo del club nervionense en el verano de 2023, Sampaoli fue tajante: "Algo lógico por la discrepancia con los de arriba, presidente y vicepresidencia. No hay más".