Accionistas Unidos ataca a la directiva del Sevilla por los abonos y el acto 'Fieles de Nervión'

Pese a que en sólo cinco días ha habido ya más de 10.000 renovaciones de carnés por parte de los sevillistas según anunció el Sevilla el martes, el descontento continuo del sevillismo sigue teniendo nuevos episodios. Evidentemente, pese a que el club tenga razones que en algunos casos van de la mano de la economía de guerra y en otras no tanto, los cambios en la política de la campaña de abonos (los plazos y la congelación de precios) y el acto de Fieles de Nervión (drástica reducción hasta 500 socios) ha tenido muchas críticas a las que se une Accionistas Unidos (AU).

La plataforma de accionistas minoritarios ha sacado un duro comunicado en el que cuestiona esas razones del club y las vincula a la precariedad económica y a la falta de sensibilidad del consejo de administración hacia sus aficionados. Por ejemplo, con el adelantamiento al 24 de junio del plazo de renovaciones con reserva de asiento en lugar de a principios de julio como era tradicional.

Así comienza el comunicado de AU: "La reciente publicación del consejo de administración del Sevilla FC, una sobre los precios y condiciones de los abonos para la temporada 2024-2025 del Sevilla FC, y la segunda sobre la mutilación del entrañable acto que cada año reúne a miles de sevillistas en torno a los Fieles de Nervión nos induce, sin precipitación, a manifestar nuestra más absoluta discrepancia sobre ambas cuestiones".

"La congelación del precio de los abonos para la temporada 2024-2025, que el consejo de administración intenta vender no se corresponde con la realidad de esta nueva temporada, donde, además de no jugar competición europea, tendremos una sensible rebaja en el límite salarial de la plantilla que impone la LFP, y que previsiblemente influirá negativamente en el objetivo deportivo del club", aducen en AU.

Además, critican que la directiva sevillista "ha hecho caso omiso al ofrecimiento, a pesar de tener la palabra dada, a esa colaboración altruista" que viene realizando AU para ayudar a consensuar la política social del club.

De esa política social ven como un paso atrás la anticipación del plazo de renovaciones al 24 de junio: "Se rompe así, unilateralmente, una costumbre que adecuaba dicho plazo al ingreso de las pagas extras de verano". En el club, en cambio, entienden que pueden financiarse los carnés a tres, seis o nueve meses sin coste añadido.

AU también critica que la política del Sevilla insista en que no se puedan recoger físicamente los carnés en las taquillas y que el envío de los mismos a domicilio acarree un coste añadido al precio del carné. "Cobrar obligatoriamente y sin alternativa de recogida en taquillas de los gastos de envío a domicilio a cada uno de los socios rojos y abonados es una medida que encarece el abono innecesariamente, sin beneficio ni para el socio ni para el propio club, y sí para la empresa distribuidora", arguyen.

En esta también cuestionan duramente la drástica reducción a 500 socios del acto Fieles de Nervión.

Comunicado completo de Accionistas Unidos

La reciente publicación del consejo de administración del Sevilla FC, una sobre los precios y condiciones de los abonos para la temporada 2024-2025 del Sevilla FC, y la segunda sobre la mutilación del entrañable acto que cada año reúne a miles de sevillistas en torno a los Fieles de Nervión nos induce, sin precipitación, a manifestar nuestra más absoluta discrepancia sobre ambas cuestiones.

Desde Accionistas Unidos del SFC, siempre hemos ofrecido nuestra voluntad de ayudar al club para trabajar, de manera conjunta, en una política de precios y condiciones de los abonos anuales que tuviera en cuenta, por un lado, la realidad social del tejido socio-económico de la provincia y, por otro, que preservara y cuidara la fidelidad de la gran mayoría de sevillistas, que año tras año renuevan el compromiso de su sevillismo, con la renovación de su abono.

Como en los dos ejercicios anteriores, el CA del SFC, ha hecho caso omiso al ofrecimiento, a pesar de tener la palabra dada, a esa colaboración altruista de AU-SFC, para que las condiciones de renovación fueran, dentro de la difícil situación financiera del club, lo más favorable posible a los socios y abonados del club.

La congelación del precio de los abonos para la temporada 2024/2025, que el CA intenta vender, no se corresponde con la realidad de esta nueva temporada, donde, además de no jugar competición europea, tendremos, una sensible rebaja en el Limite Salarial de la plantilla que impone la LFP, y que previsiblemente, influirá negativamente en el objetivo deportivo del club.

Asimismo, cobrar obligatoriamente y sin alternativa de recogida en taquillas de los gastos de envío a domicilio a cada uno de los socios rojos y abonados es una medida que encarece el abono innecesariamente, sin beneficio ni para el socio ni para el propio club, y si para la empresa distribuidora.

Lamentamos esa decisión unilateral del club, justificada por quién la toma en razón a la situación económica de la entidad que perjudica a todas y todos los abonados del SFC, con independencia del tipo de abono que tenga y la localidad que ocupen.

No es menos importante, por insensibilidad al bolsillo del sevillismo, que el plazo para renovar el abono termine el 24 de junio. Se rompe así, unilateralmente, una costumbre que adecuaba dicho plazo al ingreso de las pagas extras de verano, lo que probablemente obligará a muchos sevillistas con economías más modestas a tener que financiar su renovación.

Por otro lado, el Consejo de Administración del Club, sigue, una temporada más, sin implantar medidas correctoras para bonificar a determinados colectivos sevillistas más vulnerables (jóvenes dependientes, tercera edad, movilidad reducida, o grado de discapacidad), que permitan a esos colectivos sociales, el acceso al estadio en condiciones más favorables que las actuales. A todo ello se suma, además, la restricción a los nuevos abonados para que puedan acogerse a los bonos de descuentos familiares ya establecidos en años anteriores.

Por lo tanto, AU-SFC, y teniendo en cuenta que venimos de tres ejercicios consecutivos de subidas de abono —una media del 12 %—, creemos que era un buen momento para bajar el precio y consideramos inoportuna, injustificada e insensible la decisión adoptada del CA del SFC, sobre la política de precios de los abonos para la temporada venidera.

Mostramos pues, nuestra repulsa a dicha decisión unilateral, y tomamos nota de que este Consejo de Administración ni acepta nuestras sugerencias ni escucha la voz del sevillismo de base.

La reducción de Fieles de Nervión

Y en relación a los cambios de criterios en la celebración anual del acto Fieles de Nervión, AU-SFC quiere manifestar lo siguiente:

Para todo el sevillismo, el acto anual de FIELES DE NERVIÓN era, y pretendemos que siga siéndolo, un lugar de encuentro colectivo que permitía a nuestras socias y socios más antiguos, disfrutar de la camaradería que significa el compartir un sentimiento en torno a nuestra identidad sevillista forjada durante varias generaciones en torno a nuestra bandera y escudo.

Mutilar dicho acto, recortando drásticamente el número de asistentes, y cambiando el concepto del mismo, muy arraigado en el sevillismo, nos parece una decisión indigna e impropia de un club tan grande como el Sevilla Fútbol Club.

Ninguna circunstancia, ni siquiera las dificultades económicas generadas, no se olvide, por la nefasta gestión de los dirigentes actuales del club, pueden impedir que la familia sevillista y nuestros cerca de 8.000 files de Nervión puedan reunirse en un día de regocijo y sevillismo, como es el tradicional acto de Fieles de Nervión.

Justificar dicha mutilación del acto de Fieles de Nervión por razones económicas, como así parece desprenderse, contrasta con la suculenta mordida presupuestaria que cada año se retribuyen los consejeros del club, en su remuneración salarial, y que todas las familias mayoritarias que apoyan el CA, se negaron a regular, tal y como propuso en la última JGA, Accionistas Unidos, modulando su cuantía económica en base a resultados deportivos y balance económico de cada ejercicio.

Por lo tanto, desde AU-SFC, hacemos solemnemente un llamamiento al presidente del Sevilla Fútbol Club para que rectifique y permita que ese día de disfrute y reconocimiento a nuestros mayores no se empañe con una decisión que, desde nuestro punto de vista, va en la dirección contraria a la necesaria cohesión social del sevillismo y socava nuestra propia identidad.

La defensa de AU ante los americanos

Finalmente, ante las noticias publicadas en algunos medios deportivos acerca de la inestabilidad financiera de 777 Partners y su trascendencia en el accionariado del club, AU-SFC quiere declarar que seguiremos con el trabajo y la coherencia que nos caracteriza, defendiendo permanentemente los intereses del sevillismo y de la institución SFC dentro de los límites que nos permita el número de acciones agrupadas que siguen confiando en nuestra asociación. En ese sentido, llamamos al sevillismo a suscribir la petición a la Junta de Andalucía para el Sevilla Fútbol Club sea declarado Bien de Interés Cultural con carácter etnológico.