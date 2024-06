Una columna vertebral en el aire

Alguno dirá que no sólo la columna vertebral, sino todo el equipo. La planificación está aún manga por hombro y en lo que el actual consejo directivo ha avanzado es en haber firmado al entrenador y en tres renovaciones, las de Jesús Navas –en el poste dio la posibilidad de una salida muy deshonrosa de algo más que una leyenda–, la de Isaac y la de Nyland.

Eso puede decirse que estaría bien a mediados de junio como estamos si no fuera necesaria, como en este caso lo es, una renovación profunda en la plantilla, anunciada desde el mismo club y evidente con los sueldos –inasumibles para la nueva realidad económica– de muchos.

Pero lo fundamental es poner las bases, los cimientos... y en esos pilares deben estar las piezas de una columna vertebral que ahora mismo está en el aire. Sólo en la portería, amarrado Nyland, hay algo seguro. El centro del campo ahora mismo es un latifundio en una demarcación clave en la que desde el ocaso del mejor Fernando el Sevilla no ha dado con el hombre ideal. Soumaré y Agoumé vuelven a sus respectivos equipos de origen, Leicester e Inter, sin posibilidad de que el Sevilla pueda optar a quedarse con ellos, como reconoció Víctor Orta en la presentación de García Pimienta.

Portería La renovación de Nyland otorga cierta calma en un puesto en el que se plantea que el suplente sea Alberto

Centrales El Sevilla está esperando que Sergio Ramos conteste y ya va contrarreloj en un mercado difícil y costoso

En ese acto el director deportivo expresó su deseo de tener conformada su plantilla en un porcentaje alto para el inicio de la pretemporada, para lo que falta algo menos de un mes. “Cuantos más jugadores cuentes desde el comienzo, mejor. El año pasado no pudo ser”, explicó en referencia a las llegadas de Soumaré, Sergio Ramos y Lukebákio ya en septiembre, tras tres derrotas en la Liga. “Estamos en la situación de muchos clubes en que si te ahorras dos (millones de euros) no te puedes gastar dos, sino uno, pero se pueden encontrar buenos jugadores con ese uno. Me gustaría que en el 60, 70 u 80%, la plantilla estuviera cerrada en pretemporada”, añadió el ejecutivo madrileño, cuyos actos y decisiones no han hecho que el sevillismo tenga especial confianza en él.

En el centro de la defensa todo está en el aire. El Sevilla puede caer en el error de perder unos días preciosos por esperar a Sergio Ramos, que aún no ha contestado y su futuro es una incógnita. “Merece que el Sevilla lo espere”, dijo José María del Nido Carrasco en el mismo acto. Pero el caso es que a mediados de junio García Pimienta sólo tiene seguros a dos centrales, Badé y Kike Salas. Con Nianzou, Marcao y Gattoni las intenciones son forzar sus salidas para aliviar presión salarial y generar huecos, algo que no es ni mucho menos fácil. La dirección deportiva está sondeando el mercado de centrales, una posición en la que es muy difícil de encontrar soluciones en los precios y condiciones que busca el Sevilla sin que tengan una tara. O física o futbolística.

Pivotes Soumaré y Agoumé ya han dicho adiós y no hay de momento perspectivas en un puesto fundamentalísimo

El 'nueve' Aparte de Isaac, que no es una referencia sino un satélite, acertar en quien supla a En-Nesyri es medio proyecto

Dicen en algunos foros que García Pimienta ha pedido a Saúl Coco y en otros que se ha vuelto a preguntar por Viktor Nilssen, pareja de Marcao en el Galatasaray. Sin embargo, el sueco está en unos números a años luz de a lo que puede llegar la economía del Sevilla.

Ya ha quedado dicho que Orta tendrá que esmerarse en encontrar recambios de garantías a Soumaré y Agoumé para un puesto en el que hace falta músculo y criterio táctico si no se quiere volver a jugar con fuego. Gudelj y Joan Jordán –a éste se la ha invitado a salir– de momento es lo que hay.

Arriba ocurre lo mismo. La venta de En-Nesyri es la tabla de salvación del proyecto, pero pocos ven real poder acceder a un nueve que garantice estar a la altura del nivel competitivo del Sevilla.