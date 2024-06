Del Nido Carrasco dice que su padre le propuso "dos salidas indignas"

José María del Nido Carrasco ha sido muy duro con su padre y máximo accionista del Sevilla en el acto de presentación oficial ante los medios de Xavier García Pimienta como entrenador para las dos próximas campañas. El presidente ha reconocido el fracaso de la pasada temporada y ha asegurado que no le importan las críticas, incluso que prefiere que la afición le pite a él y no a los jugadores. Ha repetido casi a cada pregunta que está enfrascado en la "regeneración deportiva del proyecto y devolver al Sevilla a ser el club que fue", descartando haber pensado jamás en tirar la toalla pese a que la grada pidió en su totalidad la dimisión del consejo en el partido ante el Barcelona.

"La situación que se vivió en el último partido no es agradable. La casi totalidad o la totalidad de la afición pitó al palco, pero estoy focalizado en la regeneración deportiva del club. La afición es soberana, pero estamos trabajando en recuperar esa confianza y que los sevillistas vuelvan a sentirse orgullosos de su equipo. Me gustaría que cuando haya pitos sea al palco, a mi persona. Para mí los jugadores son los mejores del mundo", expresó el máximo mandatario nervionense, que fue duro con su padre y con su socio, 777 Partners.

"Cuando me presenté como presidente, el 2 de enero, dije que lo que me interesa es la unión institucional. Hoy sé que es utópica. Me he equivocado muchas veces en 17 años en el club, pero no en que 777 estaba muy nervioso por que se cayera José María del Nido Benavente y que José María del Nido Benavente estaba muy nervioso por que se cayera 777 Partners. El socio americano, ya se ha publicado en todos los medios, no paga las nóminas en el Standard de Lieja, tiene problemas de impago en el Vasco de Gama, tiene multitud de denuncias... Ya se ha caído 777 Partners. También he reconocido que fue un error meter a 777 Partners en el capital del Sevilla. La única manera de lograr la union es que Del Nido Benavente salga de las garras de ese grupo y vuelva al seno del pacto, que lo estamos esperando con los brazos abiertos", expresaba el presidente ante las constantes preguntas de los periodistas.

Y fue a más. "Como no puede asaltar el club en los juzgados, Del Nido Benavente trata de influir en la opinión de la afición", dijo con respecto a las críticas a Orta y la acusación de que en el club haya profesionales con filiación bética. "Nosotros firmamos a un entrenador con pasado bético y fue el más grande de la historia (Juande Ramos) o si no ahí, añi puede estar", recordó.

"A los máximos accionistas le suelo contestar en la Junta General. No suelo escuchar lo que dice (su padre), aunque se me transmiten cosas. Cuando me pide que incumpla el pacto y me plantea una salida digna, lo que me transmite es una salida indigna. Me traslada un pacto con 777 para hacer una ampliación y vender el club y que yo liderara ese proyecto. El tiempo me ha dado la razón. Me presentó dos salidas indignas", acusó.

"Llevo escuchando que en diciembre, que en julio, que en enero… iba a haber un cambio en el consejo del Sevilla y esta rueda de prensa la estoy dando yo", espetó también ante las preguntas de si teme la próxima Junta cuando la agrupación de acciones (el argumento jurídico que usa el consejo para no dejar votar al máximo accionista) expira.

Temprada de "suspenso"

"El análisis de la temporada tiene que ser malo. La nota tiene que ser de suspenso. Hemos hecho análisis y sólo hay que ver el puesto que hemos logrado y los puntos. Hablamos de un fin de ciclo y tenemos corregir los errores. Tenemos que seguir regenerando el proyecto deportivo y sentar las bases de ese nuevo Sevilla FC desde los cimientos como siempre hemos disfrutado".

El objetivo, ¿La permanencia? "El objetivo es regenerar y confeccionar una plantilla competitiva y un Sevlla que aspire a Europa y a todo en todas las competiciones, pero vamos a empezar por lo primero, por regenerar el proyecto".

"El más solvente de España"

Pese al fracaso financiero, Del Nido Carrasco cree que el Sevilla está en una situación inmejorable para ir al mercado. "Hay dos cuestiones económicas: la presupuestaria y la de tesorería. El Sevilla ha pedido un crédito de 107 millones y está entre los más solventes, sino el que más solvente de España. En esa regenación deportiva, había una plantilla cara y costosa, hay que seguir regenerando el proyecto, pero estamos con mucha ilusión y ya nos hemos reiventado muchas veces".

"Es un reto precioso, pero complicado. A la afición no soy nadie para decirle nada. Hay que trabajar para eso. No quiero que la afición esté conmigo, quiero que esté con el Sevilla", insistió.

Error reconocido con "el patrocinador"

"Es cierto que si marcamos una estrategia para el patrocinador y no tenemos patrocinador, pues nos hemos equivocado en la estrategia", explicó ante las preguntas sobre este tema.

Sergio Ramos. "Tenemos pendiente una conversación. Sergio se merece que el Sevilla espera igual que el Sevilla se merece esperar".

El "escenario catastrófico", según Quique: “No voy a valorar la opinión de Quique. Tengo que darle las gracias, llegó en una situación muy complicada".