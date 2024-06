Víctor Orta: "Estoy en mi mejor momento como director deportivo y va a ser mi mejor verano"

En la presentación de García Pimienta como nuevo entrenador del Sevilla una de las personas sobre las que estaba el foco de los medios claramente era Víctor Orta. El director deportivo, pese a estar en el disparadero, considera que está en su mejor momento y se mostró orgulloso de su trabajo en el mercado de invierno, ya que, según dijo, "jugaron dos de los cuatro futbolistas que llegaron".

"Estoy con muchas ganas", empezó diciendo. "A un director deportivo hay que valorarlo por un proyecto, no por una temporada. La confianza que tengo por parte del club me da para emplearme el doble en un club que quiero y en el que estoy por segunda vez. Estoy más ilusionado que nunca. El entrenador (García Pimienta) es idóneo para el momento. Le ha llegado en el momento perfecto de su carrera. Se siente muy preparado...", explicó el madrileño, que respondió con naturalidad y fuerza en sí mismo ante las críticas.

Orta siguió defendiendo su labor en su puesto. "Estoy más ilusionado que nunca. No he estado inactivo ningún año en fútbol. Es verdad que con menos recursos hay que ser más innovadores, pero vamos a hacer un gran mercado. Por gestión de recursos, por conocimiento, me considero en mi mejor momento como director deportivo y va a ser mi mejor verano sin ninguna duda".

Orta defendió la apuesta por Garcia Pimienta. "La dirección deportiva, como a los jugadores, sigue a entrenadores. Brilló mucho en el Barcelona, muchos de los que han llegado a la élite han pasado por sus manos. Estuvo a un milímetro de ser entrenador del Barcelona. Estuvo muy atento a lo que ha hecho en Las Palmas. En su primer año dio sensación de equipo. En la primera vuelta hizo un trabajo impresionante, de récord. Es verdad que cuando se logró la permanencia la respuesta fue distinta. Hemos hecho como siempre, hemos llamado a ex directivos que han estado con él. Elaboramos un informe muy amplio. Ha sido el único y el primero con el que nos hemos sentado a negociar. Ha sido la primera opción", insistía.

Orgulloso del mercado de invierno

"De los 4 jugadores que vinieron, 2 de ellos han jugado en un mercado difícil. Quique tenía muy buenas referencias de Hannibal de Inglaterra, él habló con gente de allí,pero después no se dio el contexto. En la situación que teníamos del número de fichas y de licencias sub 22, hicimos lo mejor que pudimos. Isaac y Agoume jugaron. Hago una valoración positiva. De los cuatro jugaron dos y ésa suele ser la estadística".

Cerrar la plantilla, cuanto antes. "Cuantos más jugadores cuentes desde el comienzo, mejor. El año pasado no pudo ser. Estamos en la situación de muchos clubes en que si te ahorras 2 no te puedes gastar 2, sino uno, pero se pueden encontrar buenos jugadores con ese uno. Me gustaría que en el 60, 70 u 80%, la plantilla estuviera cerrada en pretemporada".

Orta negó que haya hablado con Garcia Pimienta de jugadores de Las Palmas y rechazó que se pueda comparar la apuesta de Diego Alonso con la del técnico catalán. "En la de Diego Alonso yo involucro al presidente, al vicepresidente y ellos han estado en todas las entrevistas. Tenemos un modelo de reunión, sobre metodología de entrenamiento, de liderazgo, con 25-30 preguntas... García Pimienta puede tener un diferencia en que conoce mucho mejor la Liga española y que va a iniciar una pretemporada. No sabemos qué hubiera sido de Diego Alonso con una pretemporada. Creo que García Pimienta va a tener esa capacidad de ser un entrenado muy versátil. A veces juega con presión, a veces más directo, en Las Palmas en Segunda fue el segundo equipo menos goleado... se adapta y eso es lo que me gusta".

Mariano Díaz. En el último partido nos reunió al presidente y a mí. Nos dijo que lo había intentado todo. Nos pidió disculpas entre lágrimas. Eso no me lo he encontrado en el fútbol. Sin estar tanto tiempo, sin estar en la élite, no es fácil. No es apretar un botón. Personal y humanamente no le puedo poner una coma".

Agoumé. "Su opción de compra es objetivamente poco realista para nuestra situación económica. El Inter sabe que el jugador quiere quedarse en el Sevilla y el Sevilla tiene interés. El Inter tiene que decidir".