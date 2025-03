Jesús Navas y el estreno de una nueva historia de leyenda

SEVILLA/La jornada de este lunes será para muchos sevillistas de feliz resaca futbolera tras una nueva victoria de su equipo en un escenario muy complicado como el Reale Arena y ante un equipo siempre difícil, la Real Sociedad. Fue además un partido en el que los de García Pimienta crecieron por momentos a pesar no mostrar un juego deslumbrante, pero sí una solidez defensiva con Kike Salas al frente que recrea un espejo en el que mirarse para el resto de partidos de la temporada. Y con esa alegría, los aficionados sevillistas podrán vivir en la noche de este lunes 10 de marzo el estreno de un documental dedicado a la mayor leyenda de la historia del Sevilla FC, Jesús Navas.

Será en una nueva entrega de la sección Informe Plus+ de MovistarPlus+ que todos podrán disfrutar a partir de las 22:00 horas en el preestablecido dial 7 de la cadena. Será una pieza audiovisual realmente emotiva para todos los aficionados al fútbol español en la que se repasará toda la cerrera futbolística de alguien que lo ha conseguido prácticamente todo. Prestigio a nivel internacional, también en Europa, con su selección y con su propio equipo. Así lo demuestran los diferentes testimonios de personalidades realmente importantes del mundo del deporte rey como Caparrós, José Castro, Pablo Blanco, Luis de la Fuente y Marchena, entre otros.

La humildad de un niño de principio a fin

"Acompaña a Navas en este repaso por su carrera con momentos tan especiales como su primer partido con el Sevilla FC, las cuatro Europa League o su carrera en la jugada que nos hizo campeones del mundo. Se trata una edición muy especial acerca de la historia de un deportista que se ha transformado en mucho más que un futbolista. Hoy, Jesús Navas es una auténtica leyenda. Un jugador de la tierra, fruto de su cantera. Un referente de profesionalidad, entrega y éxito", detalla la propia cadena en la descripción de lo que se va a ver.

Y es que Jesús Navas destacó desde muy pequeño, en todas las categorías inferiores, sobre todo por su nivel físico sobresaliente y su capacidad para hacer de la banda, su patio de recreo. Así lo describe en el documental José Castro, vicepresidente de la entidad de Nervión: "Era un obús. Un jugador diferente, distinto, que era capaz de subir la banda 30 o 40 veces. Cuando todos los contrarios y los compañeros estaban cansados y estábamos en el minuto 90, él seguía igual".

Iván Rakitic y Jesús Navas sujetan la séptima Europa League del Sevilla. / Sevilla FC

Clave en la historia de la Selección Española

Alguien que no podía faltar era Luis de la Fuente. El seleccionador nacional siempre ha sido consciente de lo que significaba Jesús Navas para el país y así lo demostró en cada una de las convocatorias. "Es una estrella, pero eso no es casualidad. En su aportación al equipo, aporta mucho para que eso se dé. Ese carácter que él tiene para ganar, para hacer todo por ganar, lo transmite. Eso es capacidad, calidad, exactitud... Son muchos valores los que tiene Jesús y por eso está ahí. No se produce eso de casualidad", comentaba el riojano.

Además, su familia siempre ha sido muy importante para él. Ese prisma cercano, familiar y con su pareja, Alejandra Moral, siempre presumiendo de él. Así cuenta en el documental una parte de sus últimos meses en la élite: "Lleva tres o cuatro años con este problema de cadera. He visto a Jesús después de varios partidos llegar a casa llorando, pero llorando de dolor. Yo creo que ya ha escogido el momento justo".