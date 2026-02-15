Juanlu pide perdón y agradece el esfuerzo: "Con esa actitud vamos a sacar esto adelante"

Juanlu, ayer fue la parte negativa del Sevilla tras dejar a su equipo con 10 jugadores a los 16 minutos. El natural de Montequinto recibió dos amarillas, aunque en la primera pudo haber sido expulsado tras una dura entrada sobre a Youssef en el minuto 2, revisada por el VAR. En la segunda, llegó tarde y pisó a un rival, dejando a su equipo casi 90 minutos con un jugador menos, sumando los 76 restantes más el extenso añadido.

La expulsión, que fue justa como reconoció Matías Almeyda tras el partido en la que dijo que "de todo se aprende", provocó que el equipo tuviera que realizar un cambio de sistema y sobre todo un mayor desgaste viendo como algunos jugadores tuvieron que doblar esfuerzos para evitar que los de Coudet lo aprovecharán. Algo que propició que el conjunto sevillista se tuviera que replegar en muchos minutos del partido.

El canterano ha pedido disculpas a sus compañeros y señaló que a veces "el exceso de ímpetu y de ganas te juega una mala pasada". Además, agradeció el esfuerzo del equipo, que logró resistir y sumar un punto, así como el apoyo de la afición.

El mensaje de Juanlu en sus redes sociales

Hola sevillistas. Quería pedir disculpas por dejar al equipo con uno menos en la primera parte. A veces el exceso de ímpetu y de ganas te juega una mala pasada y ayer fue uno de esos casos. Solo queda aprender de este tipo de errores para seguir creciendo y ayudando al club de mi vida de la mejor forma posible. También quiero dar las gracias a todos mis compañeros por el esfuerzo que realizaron ayer, compitiendo con uno menos. No tengo ninguna duda de que, con esa actitud, vamos a sacar esto adelante. Y por último, quiero dar las gracias también a nuestra afición por el increíble apoyo que nos brindó desde la previa del partido. Como sevillista y como jugador, estoy orgulloso de esta afición.