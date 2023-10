Otro juicio entre parón y parón

En cuanto pase el partido de España en Noruega, el fútbol volverá a rodar sobre lo cercano y llegará el momento para Diego Alonso, al que el sevillista, pasado el momento de incredulidad ante la sorpresa de la aparición de su nombre por lo desconocido, le produce una mezcla de sensaciones entre la esperanza y la inquietud.

El técnico uruguayo ha de meterse ya en faena y tiene por delante un durísimo calendario entre parón y parón, una serie de partidos que, irremediablemente, va a marcar un nuevo juicio popular, no ya a su quehacer al frente del equipo sino también a la gestión de los mandamases del club, José Castro, José María del Nido Carrasco y –ya dentro de este paquete– Víctor Orta. La desmentida interpretación de la pillada con las imágenes en las que el presidente parece dudar del proyecto –ya aclaró que, según él, se refería al filial– ha añadido una lasca más de cayena picante al guiso.

Alonso va a tener un estreno muy duro, durísimo, el próximo sábado ante el líder de LaLiga. Eso sí, va a contar con la fuerza que el Sánchez-Pizjuán le da al equipo en los partidos frente al Real Madrid. Nada que ver el apoyo de la grada en un partido de éstos que ante un Rayo Vallecano, por citar al último rival que pasó por Nervión. Pero no cabe duda de que en la primera semana el uruguayo va a tener un examen muy exigente. El partido ante los de Ancelotti, que de momento sólo han perdido un encuentro ante el Atlético, está fijado el sábado 21 a las 18:30, pero no tendrá resuello el equipo sevillista, que el martes tendrá otra cita de las que no se olvidan junto a la avenida de Eduardo Dato, nada menos que la visita del Arsenal. El coloso londinense va a decidir, en dos duelos durante esta secuencia de partidos, el futuro del Sevilla en la Champions. Será el martes 24. Después, los de Diego Alonso tendrán su primera salida en la Liga, en el Nuevo Mirandilla de Cádiz el sábado 28 a las nueve de la noche.

Será un bloque de tres salidas consecutivas. Tras jugar ese sábado en Cádiz, también lo hará fuera una semana después, el 4 de noviembre en Balaídos ante el Celta (18:30), cuatro días antes de visitar el Emirates Estadium para medirse al Arsenal en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions (miércoles 8). Para acabar, nada menos que el derbi ante el Betis, el primero de la presente Liga en el Sánchez-Pizjuán, fijado para el domingo 12 a las 18:30.

Un temible bloque de partidos que, sin duda, deparará otro plebiscito y otro juicio. Está claro que la afición dictará sentencia y dirá si la apuesta ha sido acertada o no.