Kévin Denkey: del radar de Víctor Orta a la MLS con 23 años

Uno de los proyectos de delantero centro mejor valorado del fútbol europeo en los últimos mercados de fichajes ha cambiado de forma radical el rumbo esperado. De estar cerca dar un salto a un club grande a, finalmente, dar un paso al lado. Con tan sólo 23 años, ha dejado el viejo continente para marcharse a Estados Unidos. Es el caso del africano Kévin Denkey. El joven internacional togolés, que viene irrumpiendo en la liga belga en los últimos tres años con el Círculo de Brujas, ha cerrado en los últimos días su fichaje al FC Cincinnati de la MLS por más de 15 millones de euros para la próxima temporada -que inicia en enero 2025-, siendo este el traspaso más caro de la historia del club de Ohio.

Bajo la lupa del Sevilla

Denkey estuvo muy bien valorado, tanto en el pasado mercado invernal como el inicio de la pasada ventana de traspasos, por la dirección deportiva del Sevilla de Víctor Orta. En varias ocasiones ha estado vinculado al club blanquirrojo e incluso llegaron a haber contactos por él. Pero la dificultad de su traspaso, por las pretensiones económicas que exigía el club belga, hizo imposible su movimiento a Nervión. De hecho, finalmente, ha acabado saliendo, a año y medio de terminar su contrato, por una importante cifra económica, más de 15 millones de euros. Además del Sevilla, también estuvieron en el radar de Deneky clubes como Atlético de Madrid y Mónaco, este último por la vinculación de propiedad que existen entre ambos clubes. Además, también fue relacionado con el Betis el pasado verano.

Las cifras y su marcha a la MLS

Los números de Denkey, para su edad y su proyección, no dejaron indiferentes a nadie, 52 goles desde la temporada 2022-23 con el Círculo de Brujas desde su irrupción en la temporada 2022-23. Ahora, continuará allí hasta que se una a su nuevo club en la MLS en enero de 2025. Con su traspaso ya oficial, Denkey ha hablado para sobre su cambio a Estados Unidos cuando tenía mucho futuro en Europa y la oportunidad de dar un salto a un equipo con mayor exposición: “Sentí que el club realmente me quería y que podía ayudar mucho al equipo. Tenía una buena sensación. Así que para todos nosotros tenía sentido. El FC Cincinnati me explicó el proyecto y era un gran proyecto. Fui allí, vi un partido, vi el estadio, vi todo, las instalaciones. Y dije: 'Esto es increíble. Esto es asombroso'. Quería dar otro paso en mi carrera y creo que puedo lograrlo en Cincinnati”, aseguró el togolés.