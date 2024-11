García Pimienta, frente a la inquieta lupa de Nervión

demostrar sus tremendos problemas para hacerse con los partidos. Se ha hecho muy largo el parón para el Sevilla, que ahora afronta dos encuentros en casa frente a una afición que ya pone su incómoda y rígida lupa sobre la gestión del entrenador barcelonés. Sobre su gestión y también sobre sus palabras. El técnico sevillista reconoció en su comparecencia previa al primero de los dos encuentros seguidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán que el receso de selecciones ha servido para hacer “un análisis” de lo que pasó en Butarque. Pero insistió en una idea inquietante, al asegurar de nuevo, como hizo tras aquella derrota, que “el partido estaba controlado” y que su equipo fue penalizado por el penalti y la expulsión de Agoumé. Quizá reincida en ese error analítico para proteger a sus jugadores. Mejor que sea eso.

“Se hicieron cosas bien, pero aquel error que cometimos nos condenó, porque el partido estaba bastante controlado y estaba sucediendo lo que queríamos”, insistió García Pimienta, que “no quiere excusas” este domingo frente al Rayo Vallecano, primero de los dos visitantes de Nervión en ocho días: el partido con el Osasuna es el lunes 2 de diciembre.

El técnico catalán fue preguntado expresamente sobre su sensación después del escalón que ha bajado su equipo en el tramo entre los parones de octubre, que remató con el triunfo en el derbi, y noviembre, con las derrotas tan dañinas frente a una muy superior Real Sociedad y un Leganés de andar por casa... ¿Empieza a sentir la presión de haber sido renovado por una temporada más, tras aquel sufrido triunfo sobre el Valladolid?

"Toda la confianza del club"

García Pimienta no quiere ni pensar lo que sería una tercera derrota consecutiva, aunque al ser preguntado sobre esa posible contingencia negó que supusiera un golpetazo a la confianza del club en su gestión. “No lo creo, siento toda la confianza del club. Será la jornada 14. Estamos en un proceso de crecimiento. A principios de temporada se inició un proyecto, tengo contrato hasta 2027, pero yo eso no lo miro. Estoy concentrado en el día a día y en eso me centro. Estoy convencido de que las cosas van a salir bien”, dijo en su habitual tono optimista.

El parón ha debido servir para corregir errores -si previamente se han reconocido esos errores, claro-, para recuperar efectivos, para recuperar ánimos... “Piensas que tienes muchos días para trabajar, pero muchos jugadores se van con su selección y eso habla del potencial de la plantilla. Hemos ido recuperando jugadores pero trabajar, como tal, han sido los dos o tres últimos días. No vamos a poner excusas”, dijo tras señalar ese escaso margen de días entrenando con todos sus jugadores disponibles.

Entre éstos no estará Nianzou, tras su recaída, ni tampoco Saúl, que aún no está listo. Pero el propio técnico destacó el potencial de su equipo, con tantos internacionales, ocho pese a que varios de los que lo son habitualmente estaban lesionados...

Sin Nianzou, mirada a Marcao

Quizá la baja inesperada que más puede trastocar los planes del técnico es la de Nianzou, cuando parecía que podría volver el dúo que formó con Badé en el mejor momento del Sevilla. “Marcao está preparado, cometió aquel error (penalti contra la Real), pero es uno de los capitanes del equipo y no tenemos ninguna duda”.

En cualquier caso, aseguró que el Sevilla se va a “dejar el alma para que (los aficionados) estén orgullosos y estoy convencido de que desde la unión conseguiremos que se sientan orgullosos”. Sin Saúl aún, sin Nyland, Nianzou ni Ejuke... Pero... “El equipo que presentaremos, más los del banquillo, está preparado”. Que así sea.