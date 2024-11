Expectación positiva con Saúl y lamento por la "mala suerte" de Nianzou

Una de cal y otra de arena en la enfermería del Sevilla. García Pimienta valoró varios aspectos del cúmulo de lesiones que sufre la plantilla nervionense, con la cara y la cruz personalizadas en Saúl y Nianzou. El mediocampista ilicitano recibió el día de su 30 cumpleaños, el jueves 21 al igual que Jesús Navas, la buena nueva de que podía incorporarse al grupo y ya se entrena con normalidad. Y ese mismo día recibió un jarro de agua fría Nianzou, que recayó en su lesión del recto anterior del muslo derecho.

El técnico sevillista descartó a Saúl frente al Rayo. Pero lo espera ya el lunes 2 de diciembre frente al Osasuna. Tiene que coger ritmo competitivo. “Está muy bien, en el proceso correcto. Hoy ha acabado de comodín la sesión. Hasta ayer estaba de forma parcial. Está en los márgenes correctos, tenemos toda la semana que viene y si no pasa nada raro, para Osasuna debería estar”, deseó.

La "mala suerte" de Nianzou

Caso aparte mereció Nianzou, al que dedicó cariñosas palabras: “Me sabe especialmente mal por él. Yo no le conocía, es un chico formado, educado, competitivo y con condiciones. Hace todo lo que está en su mano para sumar. Ha tenido lesiones en estos meses; especialmente la de ayer, pero habéis visto su potencial. Ahora pasa por un mal momento, lo vamos a ayudar y yo sé de su capacidad mental. Hace dos días estuvo aquí diciendo que estaba con confianza y eso se lo ha ganado en el día a día. Por la razón que sea ha tenido la desgracia de tener muchas lesiones musculares –media docena ya desde su llegada en 2022– y lo vamos a corregir. Va a salir de esta y va a ser un jugador importantísimo”.

¿Y por qué tantas lesiones? “Llevo muchos años y he sido futbolista. No hay una explicación que sepamos. Ahora tenemos muchas ventajas para medir todo eso como el GPS. El caso de Tanguy... Sale de una lesión, no fue con la selección y fuimos midiéndolo de forma progresiva. Se encontraba perfecto, hizo todas las tareas y en una acción, una carrera con Isaac, notó una sobrecarga más fuerte de lo normal. Estaba perfecto. Sabemos que hay que ir con cuidado con jugadores que vienen de lesión y yo diría que es mala suerte, porque todo está controlado”.