García Pimienta se toma con humor la falta de gol: "Viene convocado Zamorano"

Más de un tercio ya de la Liga sin que los delanteros del Sevilla hayan marcado ningún gol es un problema serio. Tanto que es recurrente la pregunta de los periodistas sobre esa negativa circunstancia en cada comparecencia del técnico. Ora Iheanacho. Ora Isaac. Ora Peque... Apenas Lukébakio sostiene a su equipo en la parcela goleadora. Y tantas veces tiene que responder que este viernes lo ha hecho con humor: "Viene convocado Zamorano".

El entrenador barcelonés ha citado al ex jugador del Sevilla y del Madrid -también del Inter o del Colo Colo-. Iván Zamorano (Maipú, Chile, 18-01-1967) ha estado de visita este viernes en la ciudad deportiva del Sevilla junto a una delegación de técnicos sudamericanos (chilenos y brasileños). Al ser cuestionado por el gol y ante la reiteración de preguntas dijo: "Viene convocado Zamorano. Me ha dicho que va a marcar un gol. Hay que ser realistas. Tengo confianza máxima en mis jugadores. Ya me ha dicho (Zamorano) que ha hablado con Isaac. Toda la ayuda de un exsevillista como Iván, bienvenida sea. Va a estar el domingo y nos va a dar suerte".

La presencia de Bang Bang debe ser un acicate para este necesitado Sevilla. Llega un Rayo Vallecano que tiene un peligro engañoso después de su última derrota frente a Las Palmas: " Son solidarios, agresivos y verticales. Tienen el balón con criterio y están bien trabajados. El día de Las Palmas, el resultado es diferente a lo que pasó. Para mí hicieron un partido para mucho más y eso demuestra su potencial. Si no estamos atentos y convencidos de lo que hacemo, vamos a tener muchos problemas. Lo están haciendo muy bien y tienen un punto más que nosotros con un partido menos. Dos derrotas desde septiembre, pero la última fue de aquella manera y se lo pusieron muy difícil al Barcelona".

La banda izquierda sin dueño

Otra de las preguntas recurrentes es sobre quién ocupará la banda izquierda. Está sin dueño desde la lesión de Ejuke. "Tenemos a Lukebakio, a Jesús, a Suso, que podrá estar si no pasa nada.... Incluso Isra el otro día tuvo el problema del hombro. Pero Iheanacho, en una posición que la puede ocupar pero no es la suya, cumplió bastante bien. Podemos usar a Peque, a Valentín Barco también... Podemos adaptarnos a jugar de forma diferente en función de quién juegue. No vamos a poner excusas y el que juegue nos va a aportar".

Dejarse el alma ante el Rayo

Ya más en serio García Pimienta abordó el partido del domingo así: "Hemos ido recuperando jugadores pero trabajar, como tal, han sido los dos o tres últimos días. No hay excusas. Vamos a presentar un equipo más que competitivo el domingo con nuestra afición, descontenta por lo que pasó el último día. Nos vamos a dejar el alma para que estén orgullosos y estoy convencido que desde la unión conseguiremos que se sientan orgullosos. Queda mucho, luego vendrá otro en casa, pero el más importante es el siguiente. El equipo que presentaremos más los del banquillo estarán preparados para ayudar al equipo".

La nueva lesión de Nianzou

Otro asunto serio es la recaída de Nianzou al lesionarse de nuevo en el mismo músculo: el recto anterior del muslo derecho. "Llevo muchos años y he sido futbolista. No hay una explicación que sepamos. Ahora tenemos muchas ventajas para medir todo eso como el GPS. El caso de Tanguy... Sale de una lesión, no fue con la selección y fuimos midiéndole de forma progresiva. Se encontraba perfecto, hizo todas las tareas y en una acción notó una sobrecarga más fuerte de lo normal. No hay una explicación porque estaba perfecto. Sabemos que hay que ir con cuidado con jugadores que vienen de lesión y yo diría que es mala suerte porque todo está controlado".

Jesús Navas ante sus últimos partidos

También salió a la palestra el nombre de Jesús Navas. El club ya le prepara una despedida acorde a su inconmensurable figura. ¿Pero está para ayudar al Sevilla de aquí a Navidad antes de su adiós? "Estamos ayudándole, acompañándole en estos últimos meses de fútbol. Está haciendo un esfuerzo por la cadera, entrena siempre que puede, no puede ser más detallista y queremos que este final de carrera será por todo lo alto. Yo podré decir que le he entrenado, me he llevado una gran impresión a nivel personal y en cada estadio se lleva una ovación. Se merece lo mejor, el pobre no para con tantas entrevistas y es un placer tenerle y ayudarle en este proceso".