Kike Salas, Ocampos e Isaac, dudas para Mallorca; Barco, a la espera

El Sevilla de García Pimienta ha vuelto al trabajo para preparar la tercera jornada de LaLiga EA Sports tras la derrota ante el Villarreal. Con un punto de seis posibles, el conjunto hispalense tiene como objetivo Son Moix como objetivo para empezar a sumar de tres y no repetir los escenarios de pasadas temporadas. En la vuelta al césped, el técnico del Sevilla no ha podido contar con tres de sus titulares del pasado viernes ante el conjunto groguet: Kike Salas, Lucas Ocamos e Isaac Romeros. Los tres jugadores sufrieron contusiones del último enfrentamiento liguero y son dudas para la visita al Mallorca de Jagoba Arrasate.

Tres contusiones, tres dudas

Los tres futbolistas padecen percances muy similares. Nada preocupante, pero ante el poco tiempo de recuperación al jugar el martes fuera de casa, ponen en duda su presencia en las Islas Baleares para la tercera fecha de LaLiga. La situación menos preocupante es la de Lucas Ocampos, quien tiene una contusión en su rodilla derecha. El de Quilmes ha participado esta mañana en el inicio de la sesión. Pero, en los primeros contactos del entrenamiento ha preferido ser precavido y ha optado por reservarse hasta encontrarse al 100%. Distinto es el caso de Isaac Romero y Kike Salas. Ambos jugadores salieron mal parados del encuentro ante el Villarreal y no han estado presentes, junto a Suso que continúa de baja, el entrenamiento del domingo. Son dudas que no descartes. En el club confían que lleguen a Mallorca. Pero en el caso del de Morón de la Frontera hay más dudas. Ya dijo García Pimienta en la rueda de prensa post partido que se trataba de un “bocata”, pero no es seguro que llegue para el próximo encuentro.

Barco espera a la burocracia

La otra gran ausencia de la sesión es el reciente incorporado, Valentín Colo Barco. El argentino estuvo presente en el Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado viernes para ver el encuentro y esperaba ponerse a las órdenes de García Pimienta a lo largo del fin de semana. No obstante, el jugador continúa al margen del grupo por un problema burocrático que le impide entrenarse con normalidad. Desde el Sevilla confían en que mañana mismo pueda entrenar con normalidad y esté disponible para el partido ante el Mallorca. De la misma forma, en principio, no hay problemas para su inscripción en lo que a margen salarial respecta. Por lo que el bonaerense estará disponible para Pimienta si todo sigue lo preestablecido.

Pedro Ortiz, principal novedad

La principal novedad de la mañana ha sido Pedro Ortiz. El centrocampista balear ha regresado a la dinámica del primer equipo después de más de tres semanas de baja. El jugador tuvo una lesión recto anterior de su muslo izquierdo que le impidió seguir trabajando a las órdenes de García Pimienta. Por el momento, el jugador sigue sin estar inscrito, ni con el Sevilla Atlético -donde no se espera que vuelva a jugar- ni tampoco con el primer equipo. Además, al ya no ser sub 23 no podría regresar al equipo de García Pimienta, misma situación que Isaac Romero el pasado curso. Mientras que su futuro queda por definir a seis días para cerrar el mercado de fichajes, el jugador vuelve al trabajo en busca de una oportunidad y una ficha en el primer equipo.