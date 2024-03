La timidez de Kike Salas ante los halagos: "Me da vergüenza"

El Sevilla, hace apenas dos meses, era un equipo a la deriva. Con un Quique Sánchez Flores recién embarcado en este complicado proyecto y muchos jugadores que no estaban cumpliendo con las expectativas, el club nervionense se encontraba a menos de tres puntos de la zona roja de la tabla.

Sin embargo, la cantera llegó al rescate. De la mano con la mejoría grupal por las enseñanzas de Quique Sánchez Flores, Kike Salas e Isaac Romero se hicieron con los mandos de un Sevilla que, tras un mes de febrero de resurgimiento, encara marzo con la confianza necesaria como para dejar atrás los fantasmas del descenso.

El primero de ellos, natural de Morón de la Frontera, estuvo cerca de salir del Sevilla en busca de oportunidades el pasado verano -dirección a Tenerife, donde le esperaban con los brazos abiertos tras su rendimiento durante la segunda parte de la 2022/23-. El elevado número de lesionados le 'retuvo' en la capital andaluza y, desde que llegó Quique Sánchez Flores, su situación ha cambiado drásticamente.

Kike Salas es un fijo, incluso "el mejor central de la plantilla" para el técnico madrileño. Ahora, al canterano sevillista le ha venido encima una 'tormenta' de halagos y mensajes positivos, algo que intenta dejar al margen. En una entrevista con Canal Sur Radio, el central sevillista le confesaba al periodista Manolo Martín que es algo que le incomoda: "Me da vergüenza, no me gusta que se hable así", reconoció entre risas, las cuales confirman esa timidez propia de la edad.

Eso, precisamente, es lo que le ha convencido a Quique Sánchez Flores. Los tres canteranos -sin contar a Jesús Navas y Sergio Ramos- con más minutos, Juanlu Sánchez, Isaac Romero y Kike Salas, comparten tres características esenciales para destacar en momentos de mal rendimiento deportivo: humildad, descaro y amor por el escudo. Desde el club reconocen que son "muy sevillistas" y se nota en el vestuario.

Son jóvenes, inexperimentados y seguramente cometan errores, pero han levantado el dedo a la hora de salvar a 'su' Sevilla.