La graciosa respuesta de Loïc Badé que causa furor entre los aficionados del Sevilla: "Es un genio"

Las cosas marchan mejor por Nervión. Los buenos resultados traen consigo risas, buen ambiente y tranquilidad, no es ningún secreto, y en el Sevilla lo están experimentando por segunda temporada consecutiva. En medio de una campaña que no deja de ser, de nuevo, decepcionante -eliminación europea y la permanencia como único objetivo real-, el club hispalense comienza a respirar a base de victorias.

Un fijo en defensa para lograrlas es Loïc Badé. El central francés está siendo importante en la zaga, acompañando a Sergio Ramos y Kike Salas en una faceta que, por fin, ha logrado mejorar el Sevilla de Quique Sánchez Flores: los goles encajados. Además, el ex del, entre otros, Lens, se ha ganado el respeto de la afición nervionense por su buena actitud más allá del césped.

Es por ello que era un claro candidato a 'visitar' el canal de Twitch oficial del club. En una extensa charal con Albert Osuna, el encargado de presentar los directos del Sevilla en esta plataforma, Loïc Badé dejó un momento que se ha hecho viral en las redes sociales. El central, al ser preguntado por el nombre del Puente de Isabel II -más conocido como Puente de Triana- respondió con un claro: "El Puente de María Trifulca".

"El puente del María Trifulca"JDJSJAJAJAJAJAJ Badé es un genio, necesito que se quede aquí toda la vida

La respuesta viene por un conocido restaurante cercano a esa zona de la ciudad, algo que desvela el gusto de Loïc Badé por este lugar. Sin embargo, esto ha causado furor en las redes sociales, con comentarios de sevillistas como "es un genio" o "lo dice bajito" entre risas y admiración por el francés.

Su felicidad en Sevilla

Loïc Badé, en esa charla, reconoció que, pese ha haber estado en muchos equipos, "el Sevilla es algo diferente". De hecho, el Tottenham se interesó por él el pasado verano, pero el jugador dejó claro su compromiso con la entidad hispalense. Está cómodo y feliz, eso no es ningún secreto, más aún esta temporada.

Pese a que no comenzó en su mejor forma, el galo ha recuperado su mejor nivel y es, ya, un fijo para Quique Sánchez Flores. Además, el tener a su lado a Sergio Ramos es un motivo nada baladí para Loïc Badé: "Es genial jugar con él. Hacemos buena defensa junto con Kike Salas. Me ha hecho mejor jugador". "Sí, está todo silbando todo el rato. Si piensas en otras cosas, te enteras porque está todo el rato silbando. Ramos no habla, sólo silba en el campo", añadió entre risas.

Es, además, un hombre importante en el vestuario. Loïc Badé hace de 'enlace' entre los nuevos jugadores que llegan al Sevilla -un gran número de francófonos- y el resto del vestuario. Es algo que se aprecia en los entrenamientos. Sin duda, un gran fichaje de Monchi, que continúa dando rendimiento tanto dentro como fuera del campo e, incluso, es uno de los jugadores más 'revalorizables' de la plantilla nervionense.