La lateral internacional Lucía Rodríguez, tercer fichaje del Sevilla.

La lateral madrileña Lucía Rodríguez se ha convertido en el tercer refuerzo del Sevilla FC para la próxima temporada tras la llegada de Gemma Gili y de Pamela González, ya presentadas. Lucía, que llega libre tras desvincularse del Real Madrid, firma por una temporada, hasta el 30 de junio de 2024.

La defensa nació en Madrid el 24 de mayo de 1999) y es una joven lateral diestra que se caracteriza por su velocidad y gran resistencia en todas las acciones del juego. La nueva jugadora nervionense recaló en 2013 en el Madrid CFF para estar tres temporadas. Luego marcha al CD Tacón (actual Real Madrid) por dos temporadas. Regresa al año siguiente al Madrid CCF y tras una temporada se enrola en las filas de la Real Sociedad entre 2019 y 2021.La segunda temporada en el conjunto txuri-urdin, en la que lo juega prácticamente todo, hace que el Real Madrid llame a su puerta. En esta última etapa de dos temporadas, Lucía disputó 36 encuentros de liga, 4 de Copa de la Reina y 11 de la UEFA Womens Champions League.

También destaca Lucía en cuanto a internacionalidades con las categorías inferiores de la selección española, ya que ha sido campeona de Europa tanto en la categoría sub 17 como en la sub 19, así como subcampeona del mundo en la categoría sub 20, además de ser llamada por la absoluta en varias ocasiones.