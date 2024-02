La lesión de Joan Jordán: tiempo de baja y partidos que se perderá

La temporada del Sevilla está siendo un continuo parte médico. Es cierto que, desde que llegó Quique Sánchez Flores a Nervión, el tono físico y la cuota de lesiones han mejorado muy positivamente, en gran medida gracias a Jordi García, el preparador que llegó a la entidad hispalense de la mano del técnico madrileño.

Sin embargo, en la previa del Real Madrid - Sevilla, una nueva lesión volvió a afectar a la plantilla nervionense. Se trató de Joan Jordán, quien se confirmó que sufre una lesión miofascial en el bíceps femoral -después de haber acusado molestias en los isquiotibiales en la última sesión antes de viajar-, que le lastra, de nuevo, su continuidad. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el centrocampista catalán tiene grandes opciones de reaparecer en el partido ante el Celta de Vigo, que se disputará el próximo sábado 17 de marzo, justo antes del parón por selecciones de ese mismo mes, ya que se espera que esté de baja en torno a tres semanas.

Partidos que se perderá

Es cierto que la temporada de Joan Jordán no está siendo su mejor desde que llegó al Sevilla, y, desde que Quique Sánchez Flores asumió el banquillo nervionense, ha disputado únicamente 92 minutos -el partido completo ante el Girona y el último tramo de partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid-. Sin embargo, con las sanciones de Djibril Sow y Lucas Ocampos, se antojaba como un jugador importante de cara al próximo sábado, cuando la Real Sociedad visitará el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En ese partido, debido a su lesión muscular, Jordán no podrá estar, al igual que tampoco llegará al partido frente al Almería en el Power Horse Stadium. En total, dos encuentros -más el del Real Madrid, el cual no disputó debido a que comenzó a notar molestias en la sesión de entrenamiento previa- que podrían llegar a ser tres si, finalmente, no evoluciona a la velocidad que se espera en el club -para regresar ante el Celta de Vigo el próximo 17 de marzo-.

En definitiva, Joan Jordán se suma a una lista de lesionados que irá menguando durante el mes de marzo. En total, a miércoles 28 de febrero, son hasta siete jugadores de baja: Marcos Acuña, Dodi Lukebakio, Marcao, Lucien Agoumé, Erik Lamela, Mariano Díaz -el de mayor duración, debido a una complicada tendinitis que no tiene tiempo estimado de baja- y el propio centrocampista catalán.