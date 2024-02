La lesión de Marcao: tiempo de baja y partidos que se perderá

El calendario del Sevilla sufrirá un 'Tourmalet' importante durante las próximas cuatro semanas, coincidiendo así con la pérdida de efectivos importantes por lesiones. Uno de ellos es Marcao, quien, tras el partido ante el Rayo Vallecano, sufrió su sexto inconveniente muscular desde que llegó a Nervión.

Esta vez, la zona afectada es el recto anterior del muslo izquierdo, en la que existe una rotura muscular. Un varapalo importante para Quique Sánchez Flores ya que, desde que llegó al banquillo sevillista, el brasileño ha sido una pieza importante, disputando minutos hasta en nueve partidos.

Parte médico y tiempo de baja

El Sevilla Fútbol Club, el pasado martes, emitió un comunicado oficial con el parte médico de Marcao y Lucien Agoumé, confirmando que ambos sufrían una "rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo". En el caso del brasileño, se trata de un nuevo contratiempo físico, los cuales siguen haciendo imposible que tenga continuidad a medio plazo en el club nervionense.

Sin embargo, según ha podido saber Diario de Sevilla, Marcao, esta vez, no estará tanto tiempo de baja como en anteriores ocasiones. Se espera que el brasileño esté fuera de los terrenos de juego en torno a tres o cuatro semanas, algo menos que Lucien Agoumé. Su baja, eso sí, llega en un momento pésimo, pues el Sevilla se enfrenta a un duro sobresalto en el calendario.

Se podrá perder hasta cuatro partidos

Marcao ya está manos a la obra en su, nuevo, proceso de recuperación. El brasileño trabaja para regresar al grupo cuanto antes, aunque los plazos apuntan a que se perderá una serie de partidos tan complicados como importantes para el Sevilla.

En esas tres o cuatro semanas de baja, los de Quique Sánchez Flores se enfrentarán a cuatro rivales de gran dificultad: Atlético de Madrid, Valencia, Real Madrid y Real Sociedad, siendo, tanto el segundo como el tercero lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán. En ninguno de ellos, salvo sorpresa, estará Marcao, quien llegaría en todo caso para el duelo frente al Almería en el Power Horse Stadium.

Eso sí, de regresar a buen nivel -algo a lo que Marcao acostumbra-, el Sevilla tendrá un refuerzo muy importante de cara a un tramo de encuentros claves en la lucha por la permanencia: Almería, Celta de Vigo, Getafe, Las Palmas y Mallorca.

Sin tiempo para lamentos

La persona más afectada por la baja de Marcao es, seguramente, Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño ha demostrado su confianza en el brasileño dándole minutos en nueve de los diez partidos que ha dirigido al Sevilla. Sin embargo, poco, o ningún, tiempo para lamentarse tiene.

El entrenador nervionense atendió a los medios de comunicación durante la mañana del viernes y, al ser cuestionado por la baja de Marcao, fue claro y contundente: "Nos tenemos que acostumbrar a esta situación e ir con los que tenemos". Pese a ello, también buscó una explicación a las continuas lesiones en su plantilla: "Cuando se dan las circunstancias de muchos cambios de entrenador, de mucha exigencia llevada al límite, de estar donde no quieres estar, los sistemas nerviosos también juegan su partido. Y jugadores que históricamente no se han lesionado mucho están expuestos. Yo entiendo que tener tres entrenadores con tres métodos y sistemas de entrenamiento físico no ayuda nada, más allá del historial que tiene cada jugador. No ayuda nada desde la metodología".