Kroos, contra Díaz de Mera: "Dios lo ve todo y probablemente lo lesionó"

Las polémicas del Real Madrid-Sevilla siguen coleando, y no porque el Sevilla haya protestado airadamente contra el arbitraje de Fernández Buergo -apenas Jesús Navas sobre el 1-0-, cuando con el reglamento en la mano según algunos iniciados podría elevar alguna impugnación por no ser un árbitro titulado para dirigir partidos de Primera División con VAR y tendría que haber sustituido a Díaz de Mera un asistente suyo. El casi siempre ponderado Toni Kroos, al que muchos consideran un caballero del fútbol, estalló contra el castellano-manchego por una simple tarjeta amarilla.

El mediocampista alemán, en un conversación distendida, eso sí, como es un podcast del medio Einfach mal Luppen digital, comentando junto a su hermano Felix algunas circunstancias del partido, sacó los pies del tiesto e incluso se alegró de la lesión de Díaz de Mera, que le mostró la amarilla por protestar airadamente una clara falta sobre Badé. "No soy alguien a quien le guste tratar con los árbitros durante el partido, y nunca hago eso... pero es que fue demasiado, comenzó.

Tal fue su ofuscación que llegó a justificar su lesión como si hubiera habido mediación divina. "Fue sólo la guinda del pastel. Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro en la pantorrilla". Para ser un creyente, obvió el segundo mandamiento: "No tomarás el nombre de Dios en vano", en fin...

"Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje" continuó. "Acabábamos de tener dos o tres oportunidades realmente buenas. Realmente lo hizo todo mal, se lesionó en el momento equivocado", dijo de forma sorprendente, como si uno pudiera elegir el momento de su lesión... "Hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro. Hizo un buen trabajo".

Tras ver la amarilla, tuvo que ser el capitán del Sevilla, inopinadamente Sergio Ramos, su ex compañero y amigo, fue quien lo separó de Díaz de Mera, porque estaba reiterando las protestas. "Durante toda la primera mitad nos pitaron todo lo que estaba al límite de ser falta. Incluso cosas que no eran falta en absoluto", dijo, cuando le mete el cuerpo claramente a Badé en su salida con el balón y lo derriba. "Lo que me enfadó tanto de mi acción fue que en realidad estaba a un metro de distancia. Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y puedo ver que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pitó falta", aseguró, cuando es cierto que se da la vuelta, y levanta los brazos, pero metiéndose en el carril por el que progresaba Badé, que chocó con sus piernas.

El enfado de Kroos tras ver la tarjeta amarilla 🟨Sergio Ramos intentó calmarlo #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/NUNLaDuB1o — DAZN España (@DAZN_ES) February 25, 2024

Curiosamente, se mostró mucho más comprensivo con Fernández Buergo, que sacó dos amarillas más que rigurosas a Ocampos y Sow, sobre todo la de éste, e incluso recurribles -media la interpretación del árbitro y el Comité de Competición haría como Pilatos-, y le perdonó una clarísima a Fede Valverde, que derribó alevosamente y por detrás a Soumaré cuando iniciaba un contragolpe. Además, no quiso revisar la posible influencia de Rüdiger, en fuera de juego posicional, en la jugada del 1-0. Es comprensible que Kroos elogiara al novato y debutante árbitro que sustituyó al lesionado Díaz de Mera...