La necesaria tecla mágica

Llega el momento de la verdad. La hora de los Suso, quién sabe si de los deseados Hannibal Mejbri e Idumbo Muzambo, del poder rematador de Alejo Véliz... de En-Nesyri, de las añoradas llegadas y centros de Jesús Navas y, por supuesto, del hambre de Isaac Romero.

Quique Sánchez Flores ha logrado corregir el desequilibrio defensivo que estaba haciendo desangrarse al equipo a través de reforzarlo con una defensa arropada en la que sus centrales sólo tienen que recorrer pequeñas distancias y que se sienten protegidos por dos laterales y un equipo que tomaba sus precauciones.

Pero ahora la situación cambia. De llegar a sentirse cómodo defendiendo en Mestalla y en el Santiago Bernabéu ante Valencia y Real Madrid como visitante, el Sevilla tiene que tocar otras teclas en su próximo regreso al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde sumaron los de Quique Flores su última victoria contra el Atlético.

Que la Real Sociedad sea uno de los gallitos no impide que los nervionenses tengan la obligación de dar una vuelta de tuerca a su ataque, a sus mecanismos para sorprender a la defensa txuri-urdin, la segunda menos goleada de la Liga como visitante tras el Real Madrid (sólo 11 tantos en contra en 13 partidos). Así, echándole casta y arrojo, derrotó el Sevilla al Atlético de Madrid de Diego Simeone y así espera la afición del Sevilla que se comporte su equipo tras la decepción sufrida ante el Real Madrid, donde hubo incluso ocasiones para haber hecho saltar la sorpresa.

El sevillismo sabe que con Isaac Romero como punta de lanza los argumentos ofensivos han vuelto a estar presentes.

Le toca al cuerpo técnico administrar el trabajo de la semana de tal manera que se activen lo mejor posible los mecanismos de ataque. El Sevilla, que ya ha logrado distanciarse en febrero de la zona de descenso, debe buscar en marzo dejar media enjaretada la permanencia antes del parón de Semana Santa. Entre las visitas al Ramón Sánchez-Pizjuán de Real Sociedad y Celta y la comparecencia en casa del colista Almería el arsenal ofensivo de la plantilla, donde se supone que hay más calidad, debe dar el do de pecho.

Será este sábado sin el pundonor de Ocampos, uno de los puntales referencia por lo que aporta con su potencia en carrera y su buen juego aéreo. No olvidar que el último triunfo, con gol de Isaac, llegó en un balón prolongado por él de cabeza en una jugada de estrategia. El argentino, por una inoportuna tarjeta al hacer falta a Lucas Vázquez el pasado sábado junto al Paseo de la Castellana, será baja por sanción.

Pero hay mucha más pólvora en el equipo. El sevillismo también espera que vuelva la mejor versión de En-Nesyri. No el que falló una clarísima ocasión en el Bernabéu sino el que las enchufó a pares en Vallecas. Quique no para de recordar que el equipo está aún muy lejos de lo que debería ser el Sevilla y seguro que gran parte de responsabilidad de ese comentario se debe a todo lo que todavía debe poner en ataque un grupo que hasta ahora no se ha sentido seguro en defensa y quizá por eso no se ha soltado suficientemente cuando ha podido.

En el Bernabéu, aunque tuvo chances aunque en contraataques (las de En-Nesyri e Isaac) y a balón parado (el remate de Kike Salas), el Sevilla no tuvo confianza con balón más allá de tres cuartos de campo. No se les permitió –o no quisieron correr ese riesgo– a los laterales desdoblar a los interiores y el balón volvía atrás cuando superaba la línea de tres cuartos.

El Sevilla tiene que mejorar en el aspecto ofensivo. No es de los peores. Ha anotado 17 tantos en casa, sólo dos menos que el Villarreal, un equipo que como local está peor que los blancos. Y 30 en el global, más que hasta nueve equipos en la clasificación general. El Cádiz es el menos realizador (17) y le siguen Rayo (22), Mallorca (23), Alavés, Almería (25), Las Palmas (26), Granada (27), Celta y Valencia (29), los mismos que el Osasuna y sólo uno menos que el Betis (31).

El máximo anotador de la plantilla sigue siendo En-Nesyri, con 7 tantos en la Liga, seguido de Ocampos e Isaac Romero con 3.