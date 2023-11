El logro de Serbia suma otro sevillista a la Eurocopa 2024

Terminada la fase de clasificación europea en la mayoría de los grupos, y en espera de la repesca, tres internacionales del Sevilla estarán, si siguen siendo seleccionados, en la próxima Eurocopa 2024, a celebrar el próximo mes de junio en Alemania.

Serbia empató en casa ante Bulgaria este domingo y se garantizó su participación en la Eurocopa 24 años después, un gran logro para la selección balcánica, que terminó segunda de el grupo G tras su empate en casa ante Bulgaria (2-2), con el sevillista titular en el centro del campo. El combinado serbio corría el peligro de perder el segundo puesto a manos de Montenegro, que perdió en su visita a Hungría, que termina líder con 18 puntos, 4 más que Serbia.

Gudelj, por tanto, se suma a Jesús Navas y Lukébakio. Tanto España como Bélgica ya estaba clasificadas y confirmaron que serán cabezas de serie en el sorteo para la fase final, tras concluir la fase previa como líderes de los grupos A y F, respectivamente.

Liderato de Navas y Lukébakio; Nyland, ni a la repesca

Jesús Navas, que en Chipre alcanzó los 50 partidos como capitán de la selección española (1-3), no jugó el último partido, el disputado en Valladolid ante Georgia (3-1).

Tampoco tuvo minutos Lukébakio en la goleada de Bélgica sobre Azerbaiyán (5-0), con exhibición de Lukaku, que marcó cuatro tantos. Trossard, rival del Sevilla en el Arsenal, hizo el otro tanto.

El éxito de los tres sevillistas contrasta con el fracaso de la Noruega de Nyland, que no acudió a esta cita por estar lesionado, y Haaland, que se quedarán fuera de la Eurocopa de Alemania, ya que no jugará ni siquiera la repesca. El combinado escandinavo terminó tercero en el grupo A de España, tras Escocia, que sí estará en el certamen estival. La UEFA cambió el criterio en esta edición y no van a la repesca los mejores terceros, sino que el criterio se fundamente en los puntos sumados en la última Liga de Naciones.

Ocampos, disponible para Maracaná

En la clasificación para el Mundial 2026 de las selecciones sudamericanas aún queda tela que cortar. Tras las primeras cinco jornadas, Argentina es líder y visita este martes por la noche, ya 1:30 de la madrugada del miércoles en España, a Brasil en Maracaná. Y para este partido estará disponible Ocampos, que se perdió el partido ante Uruguay en La Bombonera (0-2) por una sobrecarga leve.

El encuentro es clave, ya que Brasil está quinta clasificada con sólo 7 puntos en cinco partidos, a cinco puntos de Argentina, que tiene 12, dos más que Uruguay, con 10. Acuña tampoco jugó en lo que se ha denominado el Bombonerazo de la Celeste en Buenos Aires.

Tiene también un partido pendiente aún En-Nesyri, que juega este martes a las 20:00 en Tanzania, en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026. También tiene partido este martes Juanlu con la selección sub 21, que afronta un partido importante en Bélgica como líder de su grupo para la clasificación al Europeo de la categoría. Éstos y los argentinos serán los últimos en incorporarse a la disciplina del Sevilla, que regresa a los entrenamientos este lunes (18:30).