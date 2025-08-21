Loïc Badé: "Sevillistas, he tenido la suerte de encontraros"

Como es habitual cuando se marcha un jugador de un club en el que ha triunfado y conquistado el corazón de sus aficionados, tras la confirmación oficial del traspaso de Loïc Badé al Bayer Leverkusen se entrecruzan los mensajes afectuosos entre el jugador francés y la entidad de la que sale, en su caso el Sevilla Fútbol Club. "¡Sevillistas, quería daros las gracias por todo! ¡Hemos vivido los mejores y los peores momentos, pero siempre juntos!", escribió el zaguero en una publicación en Instagram, ilustrada con el jugador ataviado con la camiseta roja y besando el escudo.

"Ahora es el momento para mí de ver otras cosas, y soy el más feliz porque he tenido la suerte de encontraros, de tocar plata y de disfrutar cada partido con vosotros. Luchar por ese escudo fue la experiencia la más bonita de mi vida. ¡¡Os amo con todo mi corazón y seré un sevillista hasta la puta muerte!!", prosiguió.

También subió a Instagram un emotivo vídeo: "En Sevilla encontré mi lugar en el mundo", abre el montaje. Le suceden imágenes de cuando conoce lasgradas de Nervión, en el puente de Triana, abrazado a niños en la ciudad deportiva. "En Sevilla he sido campeón", prosigue antes de su conocido gol ante el Manchester United en cuartos de final de la Europa League. Y luego, su mejor momento como sevillista: "¡Vamos Sevilla, nadie la quiere como nosotros!", grita eufórico el francés en el césped tras la conquista de la Séptima.

El Sevilla, por su parte, también le tributó un cálido y sentido adiós. O más bien hasta luego. "Sevilla y el Sevilla Fútbol Club siempre serán tu casa, Loïc Badé", publicó el club en su cuenta de X. El central francés, que el martes se despidió de sus compañeros y viajó a Alemania el miércoles, ha firmado su nuevo contrato con el Bayer Leverkusen, club con el que se vincula hasta 2030. Ambos clubes han cerrado un acuerdo para el traspaso del defensa francés de 27 millones de euros más cuatro de variables. El conjunto sevillista se guarda un 10% de futura venta.

Con ello, el central pone punto final a una etapa muy destacada en Nervión desde su llegada en el mercado invernal de la temporada 2022/23, curso en el que levantó la UEFA Europa League en Budapest y se consolidó como un jugador clave en la zaga del Sevilla.