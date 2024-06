Lokonga y el Sevilla, en sintonía

Sevilla/El Sevilla tiene a Sambi Lokonga como uno de sus objetivos para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada. Víctor Orta, director deportivo del cuadro sevillista, conoce perfectamente al internacional belga de 24 años nacido en Verviers y tiene su nombre marcado en rojo en su agenda, tanteando incluso seriamente las opciones de que el medio centro pueda recalar en Nervión. De hecho, según ha podido saber este diario, los primeros contactos entre la entidad blanquirroja y el entorno del jugador del Arsenal han sido positivos, aunque el principal escollo radica en el elevado salario del actual jugador del Arsenal, de ahí que de nuevo la fórmula de la cesión aparezca en escena.

A Lokonga lo seduce la idea de jugar en el conjunto sevillista. Después de dos cesiones –una al Crystal Palace y otra, la última, al Luton Town–, el centrocampista ve con muy buenos ojos la opción de llegar al equipo hispalense, pues a pesar de que tiene contrato con el Arsenal, hasta el 30 de junio de 2026, no termina de ganarse la confianza de Mikel Arteta, aunque los gunners no están dispuestos a ponerlo fácil. Las posibles negociaciones entre clubes estarían centradas en dos aspectos claves, el elevado salario del jugador y la inclusión o no de una opción de compra (con la posibilidad de que pueda ser obligatoria en la cesión), aunque el primer paso, siempre importante en cualquier operación, es la predisposición del jugador a recalar en Nervión y de momento esa vía está abierta para un Sevilla que busca refuerzos para el centro del campo, con perfiles diferentes, jugadores que puedan ajustarse más a la posición de pivote específico y otros más dinámicos. De ahí que siga presente el nombre de Agoumé y haya emergido con fuerza el de Lokonga.

Y es que para García Pimienta, nuevo técnico del Sevilla, el centro del campo es una parcela fundamental dentro de su idea de juego. Así se pudo comprobar en su etapa en Las Palmas, donde contó con jugadores de diferentes características, como Perrone, Campaña, Loiodice o Kirian Rodríguez, con distintos roles cuando actuaban en el terreno de juego.

Tanto García Pimienta como Víctor Orta están en contacto directo en cuanto a los movimientos que se están produciendo de cara a una planificación de verano en la que el objetivo es llegar al comienzo de la temporada, con esa visita al Estadio de Gran Canaria, con un equipo competitivo que evite el sufrimiento de la pasada campaña.