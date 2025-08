Luuk De Jong y su posible vuelta al Sevilla

El Sevilla busca reforzar la plantilla a dos semanas del estreno liguero en San Mamés. Desde el club ya se empieza a valorar como una posibilidad el regreso de Luuk de Jong. El delantero neerlandés, de 34 años, actualmente se encuentra sin equipo tras no renovar con el PSV.

Según ha informado Diario AS, la bomba del mercado de fichajes para el Sevilla podría ser precisamente Luuk de Jong, como refuerzo para completar la delantera. No obstante, para que su llegada se haga realidad, antes deberán salir jugadores que permitan liberar masa salarial. Actualmente, los delanteros son Akor Adams, Iheanacho, Isaac Romero y Rafa Mir —este último descartado por Almeyda—. De todos ellos, sólo el delantero nigeriano (que aún no ha sido inscrito) tiene asegurada su continuidad esta temporada.

Que se encuentre como agente libre y no demande un salario elevado hace viable su vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, la dirección deportiva liderada por Antonio Cordón deberá moverse rápido, ya que el ariete cuenta con ofertas de Arabia Saudí y, según informan desde Italia, la Fiorentina también lo pretende como alternativa a Moise Kean.

Para quienes puedan dudar de su edad (34 años), Luuk de Jong viene de firmar una gran temporada con el PSV, en la que anotó 17 goles y repartió 13 asistencias en 47 partidos, 42 de ellos como titular, incluido con un tanto en la Champions. Es un delantero con gol, justo lo que echó en falta el Sevilla la temporada pasada, y además es un jugador que gusta a la afición.

El recuerdo de la Europa League de 2020 en la mente de los sevillistas

El atacante neerlandés jugó en el Sevilla durante dos temporadas, en las que marcó 19 goles en 94 partidos. Fue una pieza clave en la conquista de la Europa League de 2020, con Julen Lopetegui al mando. Marcó el tanto que culminó la remontada en semifinales contra el Manchester United, y en la final se lució con un doblete ante el Inter de Milán.