Mateo Mejía: "Ojalá debute con el primer equipo, pero estoy centrado en el Sevilla Atlético"

Tiene los pies en el suelo. A Mateo Mejía (Zaragoza, 2003) le ha tocado vivir situaciones complicadas en su corta carrera profesional, como la de tener que mudarse a Mánchester en sus etapas formativas -aunque no se arrepiente de ello-o aprender obligatoriamente tras una lesión importante. "Te ayuda sobre todo a crecer como persona", asegura.

Zaragozano de nacimiento, desde su llegada al Sevilla se ha convertido en un fijo para Jesús Galván, al que respeta y con el que se entiende bien. Ante el Manchego Ciudad Real anotó su tercer gol con la camiseta del Sevilla Atlético, pero su mayor felicidad es sentirse cómodo y bien.

-¿Cómo se encuentra desde su llegada en enero al Sevilla?

-Bien, la verdad que muy contento, porque es cierto que llegar a un club nuevo, ciudad nueva... nunca suele ser fácil, pero me han acogido muy bien. Tanto dentro del club como fuera. Creo que, al final, eso repercute mucho en mi juego. Solo hay que mirar que con los compañeros me estoy compenetrando muy bien, con los entrenadores tengo muy buena conexión... si todo sale bien fuera, dentro va más de lo mismo.

-El del otro día fue el cuarto empate consecutivo del Sevilla Atlético. ¿Cómo se está viviendo en el vestuario?

-Bueno, pues jodidos, no te voy a engañar. Un poco jodidos, porque al final nosotros tenemos mentalidad de ascender y de subir a Primera Federación directos. Entonces, claro, los empates a nosotros... no están mal, porque al final sigues sumando y estamos en buena dinámica, pero nosotros queremos ganar.

-En rueda de prensa, Jesús Galván insiste en que el empate también es importante. ¿Dentro del vestuario es así o les da más caña?

-Hay un poco de todo (risas). Nos aprieta porque sabe que podemos dar más, que estamos capacitados para la victoria, para los tres puntos, pero siempre teniendo un trasfondo, sabe que podemos dar mucho más como equipo y como club.

-Esta semana será su séptima en el club. ¿Se esperaba esta acogida?

-Me ha impresionado mucho. Tanto la gente del club como los compañeros, técnicos... y luego ya no gente del club, sino gente del hotel en el que estuve o los restaurantes. Es de agradecer, porque cuando tú te sientes bien fuera del campo, todo viene rodado después. Estoy dando unos buenos resultados, siempre pueden ser mejores, pero creo que me estoy adaptando muy bien y está siendo un muy buen inicio para mí.

-Llega de una cantera importante, la del Manchester United, pero allí la competencia en las categorías inferiores es distinta. ¿Lo ha notado?

-Más que nada es el tema del contacto, el fútbol profesional. Allí en Mánchester se mide más la edad y sí que es cierto que en mis últimos meses allí yo notaba que necesitaba un plus. Necesitaba otra exigencia más, otro nivel, y el llegar aquí ha sido darme cuenta que esto es fútbol profesional y es lo que me va a preparar a mí como futbolista y como persona. La verdad es que esta fue una de mis metas.

-Tiene una curiosa historia. Mete muchos goles en su último año en Zaragoza y da el salto al United... ¿Cómo vive eso un chaval tan joven?

-Vengo de familia muy buena. Mis padres me han enseñado mucho y me han inculcado valores muy buenos. Siempre teniendo los pies en la tierra, como ellos me dicen, siendo un chico humilde, tranquilo... pese a lo que pase o pueda pasar, tengo que saber siempre de dónde vengo. Fue un año que, como dices, me salí por circunstancias, cambié posición y me vino muy bien. Metí muchos goles y me vino genial, porque a partir de ahí pude dar el salto a Inglaterra. Creo que fue una decisión muy acertada, porque es lo que yo quería desde pequeñito.

-¿Cómo fue irse a vivir tan lejos de Zaragoza con esa edad?

-Complicado, pero al final, si quieres ser futbolista, tienes que hacer sacrificios. Yo estoy haciéndolos desde muy pequeño. Fue una decisión muy acertada, que me sirvió para formarme como futbolista, pero también como un hombre. Me ha servido para llegar aquí y saber todo lo que he pasado, lo que queda por pasar, y dar el máximo y disfrutar.

-Allí en Mánchester vivió el capítulo más complicado de su carrera, con una extraña lesión de tobillo que le tuvo alejado de los terrenos de juego un gran tiempo. ¿Psicológicamente cómo fue para usted?

-Diferente. Diferente porque al final el futbolista lo que quiere es jugar y disfrutar en el campo, y fue una faceta que yo nunca antes había pasado. Fueron un par de lesiones jodidas, pero me ayudaron mucho a valorar cuando hay que estar en el campo, incluso los entrenos. Psicológicamente también, porque hay que ser fuerte, y te haces muy fuerte mentalmente. Estaba en un país diferente, idioma diferente, cultura diferente, comida diferente... todo. Luego te vienen las lesiones que te apartan del juego, te apartan de lo que tú te estás sacrificando, y es jodido. Pero te ayuda sobre todo a crecer como persona.

-En enero toma la decisión de ir al Sevilla, ¿Cuál fue su primera toma de contacto con el club?

-Se encargan mis representantes, los que me ayudan a encaminar mi camino hacia aquí. Yo desde el primer momento lo vi con muy buenos ojos y luego les dije que sentía que debía venir aquí. Creo que es un gran paso para mi carrera y que puedo crecer mucho tanto como futbolista como persona. Fue una alegría inmensa que el Sevilla se fijase en mí. Ahora lo que tengo que hacer es dar lo máximo posible en el campo y devolver la confianza que me han dado.

-¿Qué significó Víctor Orta en su llegada?

-Ha sido una pieza clave. Es el que me ha visto, el que ha estado ahí preguntando por mí, el que se ha interesado en mí... estoy muy agradecido con él. Tenemos muy buena relación. Solo me queda salir al campo, jugar como yo sé y meter goles para ayudar al equipo.

-Llega al Sevilla en una situación complicada... ¿Cuál es su gran objetivo cuando firma?

-Lo primero, centrado en el Sevilla Atlético porque al final es el equipo en el que yo voy a estar y el que se ha fijado en mí. Sobre todo, pues cumplir el objetivo que es el ascenso a Primera Federación. Obviamente cada futbolista tiene sus metas y ojalá que, ya sea esta temporada o la siguiente, pueda lograr ese debut con el primer equipo. Pero principalmente Sevilla Atlético. Devolver la confianza que me han dado, meter muchos goles y jugar todo lo posible.

-En el primer equipo está Quique Sánchez Flores. ¿Ha hablado ya con él?

-Hablar poco, pero por lo que he visto en entrenos se le ve un entrenador que tiene mucho carisma, que quiere inculcar buenos valores al equipo. Está cambiando un poco la situación a base de trabajo y mucho esfuerzo.

-Los trabajadores del club hablan muy bien de cómo se vive en el vestuario del Sevilla Atlético la promoción de algunos jugadores al primer equipo. ¿Lo ha sentido así?

-Sí, porque al final el subir al primer equipo es una recompensa, y es también gracias a todos los compañeros. Si los compañeros no estuviesen, uno no puede subir hasta ahí solo. Luego, por circunstancias ya sea de lesiones, ya sea de que estás en muy buena forma en el campo, un mínimo detalle... te toca a ti, pero otro día le tocará a un compañero. Nosotros como equipo, como familia, lo que tenemos que hacer es apoyarnos y disfrutar de cada uno.

-El canterano de moda es Isaac. ¿Ha hablado con él?

-He coincidido poco, pero en los entrenos y en el vestuario cuando se acerca sí que he hablado con él. Estoy muy contento por él porque ya se le ve en el campo. Es una bestia, es un crack y solo tiene que seguir demostrando lo que él sabe, meter goles y jugar para el equipo que al final es para lo que estamos los jugadores, para aportar al Sevilla y poder subirlo a donde se merece estar.

-A corto plazo ya ha comentado que está centrado en el Sevilla Atlético, pero... ¿A medio/largo plazo qué objetivo tiene?

-Mi principal objetivo sería debutar con el primer equipo del Sevilla, ya sea en la Liga, en Copa o donde sea. Mi objetivo desde pequeño es tener una aparición en Primera División, con el Sevilla sería increíble. A partir de ahí, todo llegará. Creo que si sigo esforzándome y trabajando como hago siempre, por lo menos la oportunidad me llegará.

-A nivel selecciones, ha jugado con la sub 20 de Colombia, por lo que aún puede hacerlo con España. ¿Cuál es su preferencia?

-Yo soy español. Yo nací en Zaragoza. Mi padre es de Zaragoza y mi madre colombiana. Colombia llegó en un momento en el que yo venía regresando de lesión. En mi categoría había un torneo sudamericano y luego un Mundial sub 20, y España estaba eliminada de todo. Yo decidí coger la oportunidad porque, al final, era una gran oportunidad para mí, para tener minutos y coger confianza. Fue un momento bonito en el que tuve la oportunidad de ir allí y tener minutos, meter algún gol y estuvo muy bien, pero yo siempre digo que si España viene, mi primera y única opción será siempre España.