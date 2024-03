El mensaje de Del Nido Carrasco en memoria de Lopera: "Recuerdo siempre las cosas positivas”

José María del Nido Carrasco compareció ante los medios de comunicación a la salida de la ofrenda floral del Sevilla FC a la Hermandad de San Benito, en La Calzada. El presidente del Sevilla se refirió a temas de máxima actualidad, como el futuro de Sánchez Flores, Ramos o Navas, la pelea de En-Nesyri y Quique o la presencia del Sevilla en el funeral de Manuel Ruiz de Lopera.

"Cumpliendo con las tradiciones de Semana Santa y, por supuesto, después de una derrota en un mal partido contra el Celta, dos semanas son mucho tiempo y con ganas de que llegue ya el partido contra el Getafe", comenzó declarando el presidente sevillista, quien insistió en el "presente".

Sobre el fallecimiento de Lopera y la presencia del Sevilla FC en su funeral, Carrasco ofreció su punto de vista al respecto: "'Don Manuel' fue casi 20 años presidente del Real Betis, parte de la historia del Real Betis Balompié y el Sevilla tiene que estar presente. Yo recuerdo siempre las cosas positivas y en este caso pues me viene a la mente lo bien que se portó el Real Betis dirigido por Manuel Ruiz de Lopera cuando perdimos a nuestro Antonio Puerta. El Sevilla tenía que estar ayer porque era un día para rendir homenaje tanto a Manuel Ruiz de Lopera como a la institución que la ha representado durante muchos años".

"Lo cierto es que el equipo había encontrado una senda de buenos resultados y de buen fútbol y dimos varios pasos adelante y tanto con el Almería como con el Celta dimos varios pasos atrás. Claro que estamos preocupados cada vez que el equipo no gana. La entidad está preocupada", analizó el máximo mandatario sevillista.

Los futuros de Quique, Ramos y Navas, a un lado

Al ser cuestionado por el futuro de Quique Sánchez Flores, Del Nido fue contundente: "Creo que más o menos lo acabo de decir, nosotros no podemos pensar en el futuro más que en el partido siguiente contra el Getafe. Quique ha tenido la capacidad de enderezar el rumbo durante varios partidos. Es cierto que tanto el cuerpo técnico como, vamos a llamarle el Consejo de Administración, como los jugadores hemos dado varios pasos atrás después estos dos últimos partidos y malos resultados. Antes de los dos partidos la valoración era muy buena, ahora hemos tenido un bache. Estoy convencido que igual que lo hemos hecho una vez lo va a volver a hacer, pero mi confianza en el entrenador y en la plantilla es absoluta".

"La situación es para trabajar y volver a esa senda de buenos resultados que hemos tenido, quitando los dos últimos partidos, en los anteriores. Yo soy creyente y rezo pero lo que hay que hacer es trabajar y obtener buenos resultados", insistía el presidente nervionense.

"Youssef todavía no ha vuelto de su periplo con la selección, pero ya hablaron antes de que se fuera y ese tipo de cosas son más naturales de lo que parecen y al final se quedan y se resuelven dentro del vestuario", aclaró Carrasco sobre la pelea entre En-Nesyri y Quique Sánchez Flores durante el Sevilla-Celta.

Preguntado por las renovaciones de Jesús Navas y Sergio Ramos, el presidente insistió en el presente: "Le tengo que contestar lo mismo que con el entrenador. Ahora mismo no es momento de hablar de futuro. Jesús es la mayor leyenda del Sevilla Fútbol Club y Sergio nos está ayudando muchísimo, pero ahora mismo lo único que nos preocupa y nos ocupa es el Getafe. Ahora mismo pensamos en el presente y el presente es Getafe. El futuro ya se abordará cuando acabe la temporada".

Sin excusas

"Yo le tiendo la mano a todos los sevillistas, incluido por supuesto a mi padre. Yo dije en mi rueda de prensa de presentación que me gustaría aglutinar la mayor unión del sevillismo porque creo que eso es bueno para el equipo, no para mí. A mí me gustaría que eso fuese así, yo no sé si eso se va a producir o no, la situación es la que es y nosotros lo único que podemos es trabajar en esta situación para que el equipo gane partidos y esté en una situación deportiva de mayor tranquilidad durante esta temporada", aclaró.

"Yo creo que buscar pretextos y excusas es de cobardes", piensa Carrasco, quien añadió que "yo soy una persona que no soy un cobarde, a partir de ahí todo lo que hay alrededor de una institución que genere ruido, que genere mal ambiente... no es positivo, pero nosotros tenemos capacidad suficiente si entrenamos y trabajamos para sacar los partidos y no tenemos que buscar excusas".

"Yo bien, yo sigo igual, con muchísima ilusión, muy contento de ser presidente del Sevilla y ahora, como digo, pues ocupado en la regeneración deportiva del equipo y deseando que llegue el partido del Getafe para intentar conseguir una victoria", reconoció.

Una hoja de ruta ya definida para el futuro inmediato

Del Nido Carrasco se mostró seguro al ser preguntado por el futuro del club y los cambios inminentes: "Sí, tenemos claras las razones, ya estamos trabajando en algunos aspectos sin ejecutarlos para la próxima temporada, pero ahora mismo lo fundamental es ganarle al Getafe. Volver a tener una tranquilidad deportiva y seguir regenerando el proyecto que ya empezamos el verano pasado cambiando, saliendo de 11 jugadores, hemos salido de tres en el mercado de invierno y estamos en un proceso de regeneración y reordenación deportiva. El camino está claro, la hoja de ruta está clara y sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero como le digo ahora mismo lo que tenemos que ganar al Getafe".

En última instancia, Del Nido Carrasco analizó las consecuencias de no clasificar a competición europea y avanzó cuál va a ser la filosofía de la entidad en este mercado veraniego: "El no estar en Europa va a tener una repercusión económica porque esos ingresos no los vamos a tener, pero tenemos clara cuál es nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta es redimensionar la plantilla, tener una plantilla más eficiente, con menos jugadores porque este verano por ejemplo empezamos con 36 jugadores el mercado de verano, y volver a lo que hemos sido siempre: hacer más con menos, hacer plantillas competitivas, ser tremendamente ambiciosos, a conseguir resultados deportivos buenos y hacerlo con plantillas eficientes y no con plantilla que en algunos de los últimos años han estado sobredimensionadas".