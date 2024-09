Miguel Ángel Gómez: “Veo a Jesús Navas de Emilio Butragueño”

La retirada de Jesús Navas y la longevidad de su carrera deportiva se ha convertido en uno de los principales debates en este inicio de temporada en el Sevilla. Sobre su ‘adiós’ se han manifestado todo tipo de protagonistas durante las últimas semanas, desde compañeros suyos de la plantilla, como son los casos de Juanlu e Isaac, que esperan que continúe hasta junio de 2025. Hasta su propio entrenador, García Pimienta, que ha asegurado recientemente que se ha ganado el derecho a decidir cuando colgará las botas. El último en valorar la retirada de Jesús Navas ha sido Miguel Ángel Gómez, ex coordinador de la dirección deportiva del Sevilla que coincidió con el de Los Palacios durante más de una década en el club, durante una entrevista para El Pelotazo de Canal Sur Radio.

El futuro de Navas más allá de su retirada

Quien fuera la mano derecha de Monchi hasta 2017 en la dirección deportiva del Sevilla, ha opinado la situación de Jesús Navas en el Sevilla y en el equipo de García Pimienta: “Debe jugar siempre. Aparte, el que conoce a Jesús sabe que puede tener dolores, pero en el momento en el que lo viste de jugador y se pone en el césped... Desconecta totalmente de cualquier tipo de historia que haya o cualquier problema que tenga”, explicó Miguel Ángel Gómez sobre su figura dentro del esquema de García Pimienta.

Además de su papel en el terreno de juego durante estos meses, Miguel Ángel Gómez valoró la figura de Jesús Navas una vez cuelgue las botas. El Sevilla, el día de su renovación, anunció que le ofrecía un contrato vitalicio para ejercer en el área del club que él mismo deseara. Un cargo que dejó en el aire el propio Navas durante su intervención en el World Football Summit.

Yo si por mi fuese jugaba hasta los 50 años, pero la cadera no me lo permite. — Jesús Navas - Jugador y capitán del Sevilla FC

El director deportivo aseguró que ve al actual capitán del Sevilla como una figura institucional dentro del club y como embajador del mismo: “Lo veo de Emilio Butragueño. Es una persona muy respetada en el mundo del fútbol, es una persona educada... Querida por todas las aficiones. Querida por todos. Es una persona además que no tiene conflicto. Él va al partido a campo del Betis, no le dicen nada... al revés. La afición del Betis le muestra su cariño. Entonces es una persona que debe de ser un emblema del club. También en cuanto a talante y en cuanto a imagen. Al club le falta también un poco eso”, explicó el ex jefe de scouting del Sevilla.

Del Nido Carrasco y su acercamiento a las peñas

Además de la figura de Jesús Navas, Miguel Ángel Gómez habló sobre el actual presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco y su gestión, especialmente en las últimas semanas con las distintas mesas de diálogo convocadas ante el enfado de la afición: “El otro día dio el paso de hablar con la Federación de Peñas, me pareció lo correcto. Pero que vayan todos los jueves o todos los martes. Al final tienen un salario bueno todos ahí, pues que vayan a hablar con las peñas. Que se acerquen a ellos, que les pregunten y que les digan lo que les tienen que decir. No pasa nada. Si te ven sin miedo y justificando las cosas... y si tan seguro estás de tus argumentos, ve a las peñas y habla con tu gente. El Sevilla siempre ha crecido desde ahí. No sólo que vayan los jugadores, sino que vayan los que mandan. Hay una distancia muy grande. El ruido externo es una cosa, pero al final las decisiones de dentro no las toma el ruido externo”, aseguró Miguel Ángel Gómez.