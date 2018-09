Un ataque feroz a la basculación del rival

Para ello se antoja fundamental el empuje de los tres hombres de la línea defensiva, que han de marcar el juego de acordeón que el equipo dibuje en función de la posición del balón y su poseedor. Es verdad que ello genera no pocos riesgos, pues los delanteros rivales tienden a tirar el desmarque por detrás de los centrales de banda aprovechando que no hay laterales, sino carrileros adelantados.

Todo cambio de modelo de juego encierra unos riesgos y precisa un tiempo de adaptación. El que ha acometido el Sevilla es además un cambio bastante acusado , liderado por un entrenador novel que revolucionó el fútbol nacional con su aportación táctica en un club modesto y recién ascendido como el Girona que peleó codo con codo con equipos de mucho nivel (incluido el Sevilla) por sus objetivos.

Acostumbrado a caer de pie (salvo en el Milan)

“Andre es diferente. Un nueve que se mueve dentro y alrededor del área”, dijo de él en sus primeros pasos con el equipo nacional de Portugal su seleccionador, Fernando Santos. “Es el socio perfecto para Cristiano Ronaldo. Tiene una buena visión de los pases interiores, es fuerte y tiene resistencia. Siempre está presionando a los centrales y conectando con sus compañeros, desmarcándose para recibir el balón”. Éstas son palabras de José Peseiro, ex entrenador del Oporto. Sin embargo, el mentor de Andre Miguel Valente Silva (6-11-95, Baguim do Monte) fue Nuno, que le dio galones en la campaña 16-17 y respondió con 16 tantos y otros 4 más en Champions. Y es que el nueve portugués ha hecho en Nervión lo que siempre repitió salvo en el Milan, caer de pie. Sus tres goles ante el Rayo no suponen su primer hat-trick en un debut. Ya lo hizo ante Albania en su presentación con la selección 21 lusa. Andre Silva es un delantero referencia sin serlo, que además tiene hambre y juventud. De entrada, ha demostrado conocer el tipo de juego que quiere su técnico y que ejecutan sus compañeros a las primeras de cambio, sin necesidad de adaptación. Goles y asistencias.