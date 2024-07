Montiel vuelve a aparecer en la tanda de penaltis: Argentina, a semifinales

Sevilla/Hay futbolistas que tienen una sapiencia y calidad descomunal en ámbitos específicos del juego. Más allá de cómo rindan o se comporten sobre el terreno de juego, en algunos momentos siempre tienen la habilidad de aparecer. Es el caso de Gonzalo Montiel y las tandas de penaltis.

Argentina logró clasificarse para las semifinales de la Copa América, tras vencer a Ecuador en una larga eliminatoria. El partido se marchó a la prórroga y tras esta a la lotería de los once metros. Nicolás Otamendi anotó el penalti final, justo después de que Gonzalo Montiel convirtiera el suyo y Dibu Martínez se erigiera como gran héroe, atajando hasta dos lanzamientos.

La revalorización continúa

El Sevilla no cuenta con Gonzalo Montiel para la próxima temporada y, aunque su salida no se antoja tan urgente como la de otros futbolistas, no deja de ser un objetivo para el verano del club. El lateral argentino no ve con malos ojos salir del club, pero quiere seguir compitiendo en Europa, por lo que la Copa América se presentaba como una oportunidad de oro.

Por el momento, pese a que no está siendo titular en las grandes citas, como en los cuartos de final ante Ecuador, Montiel sigue siendo una pieza clave para Scaloni, sobre todo en los momentos más importantes. De hecho, el seleccionador de Argentina decidió darle entrada en la primera mitad de la prórroga, en lugar de Nahuel Molina, pues se temía una tanda de penaltis.

Montiel celebra su gol en la tanda de penaltis ante Ecuador / @gonzalo_montiel29

Ahí, en su especialidad, fue importante de nuevo. Lanzó la cuarta pena máxima y la anotó, logrando engañar a Alexander Domínguez. Esta vez no marcó el definitivo, pues la tanda de penaltis se alargó hasta el quinto lanzamiento, el cual convirtió Nicolás Otamendi.

El gran héroe de la noche fue Dibu Martínez, atajando dos lanzamientos, a Ángel Mena y Alan Minda.