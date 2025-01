Del Nido Benavente ya ha presentado la denuncia prometida por la vía penal

José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla, ha presentado ya ante el juzgado de instrucción número 2 de la capital hispalense, una denuncia por la vía penal contra su hijo José María del Nido Carrasco, presidente de la entidad, por delito societario tras la negación sistemática de su derecho al voto en las Juntas Generales de Accionistas, particularmente en la del pasado viernes.

Éste era uno de los pasos clave –y también novedoso– en la extensa judicialización en la que está inmersa la institución con la batalla accionarial que libran los dos grandes bandos de accionistas, con la duda a partir de ahora de qué sentido tomará el paquete de los americanos, llamado a convertirse en bisagra para mantenerse o para llegar al poder en cada caso.

En la última Junta de Accionistas, celebrada el pasado viernes, la mesa de control que presidía José María del Nido Carrasco negó el voto al máximo accionista a título individual apelando al artículo 16.1 del Real Decreto 1251/1999 (Ley del Deporte) que dice que cualquiera que adquiera en acciones más del 25% del capital social está obligado a informar al Consejo Superior de Deportes (CSD) y recibir una autorización expresa.

También se utilizó como argumento para la negación del derecho de voto el pacto de socios de 2019, pese a estar ello rechazado tanto por el Juzado de Primera Instancia 10, como por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla

Del Nido Benavente denuncia a su propio hijo, el presidente, por vulnerar el derecho de un accionista y cometer, por tanto, una ilegalidad. Para presentar la denuncia, además, el ex presidente se basa en que no está obligado a informar al CSD puesto que el paquete a su nombre es de 25.306 acciones, lo que no llega a esa cuota sino que constituye un 24,5% del capital social, que es de 103.467 acciones. Los abogados del Sevilla se referían también a las representadas, algo que la parte contraria rebate, pues la norma dice obligar a los que “adquieran”, no a los que “representen”. También arguyen los abogados de Del Nido que con esa cuota ha acudido a todas las Juntas anteriores, sin que se le haya impedido votar por ello y por coherencia en la actuación (actos propios).

Aparte de esta denuncia por lo penal, Del Nido Benavente aún debe presentar otra demanda por lo mercantil de impugnación de la última Junta, a la vez que ya ha mandado un requerimiento notarial al consejo con la solicitud de convocatoria de una nueva Junta Extraordinaria, para la que el club dispone de un mes para realizar la convocatoria y otro mes para su celebración, por lo que será a mediados de marzo.

Orden del día de la nueva Junta solicitada

El orden del día de la nueva Junta solicitada se centra exclusivamente en el cese de los miembros del actual consejo (recién nombrado aunque aún quedan por designarse dos cargos, uno de la familia Carrión y otro de una sociedad de Del Nido Carrasco, Sosteoil), el número de consejeros, la designación de nuevos miembros y la delegación de facultades.