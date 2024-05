Niegan la entrada a un aficionado de Huelva por llevar la camiseta del Barcelona: "200 euros para nada"

El pasado domingo se vivió un día histórico en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con una manifestación que copó el protagonismo antes y durante el encuentro, el FC Barcelona visitó Nervión en la última jornada de LaLiga EA Sports. El club culé, como suele ser habitual, arrastró a cientos de aficionados de todas las partes de España, la mayoría de ellos, por cercanía, andaluces.

Entre toda la masa barcelonista, un aficionado se ha vuelto viral en redes tras un capítulo desafortunado. Se trata de un adolescente de Huelva, que se le privó su entrada al estadio por llevar una camiseta del Barcelona. Una historia que no ha dejado indiferente a nadie, ya que el dinero que se gastó en el viaje ascendió a los 200 euros y tardó hora y media en llegar al lugar... para quedarse fuera.

▪ "Me la he puesto al revés a ver si colaba, pero nada"▪ "Yo soy de Huelva y he aprovechado que era domingo para ver a mi equipo, al Barça" ▪ "200 euros para nada"La pena de un aficionado azulgrana por no poder entrar al Sánchez-Pizjuán.🔗 https://t.co/S37InJ0aj2 🔗 pic.twitter.com/VmPSlpMB6G — ElDesmarque (@eldesmarque) May 27, 2024

Nadie quiso ayudarle

El Sevilla no dejó pasar a ningún aficionado del Barcelona que llevara cualquier tipo de prenda identificativa con su equipo, una opinión que levantó críticas entre los hinchas culés. Sin embargo, se mantuvo intacta y uno de los perjudicados era andaluz: "Yo soy de Huelva, de aquí al lado. He aprovechado que es domingo para venir a ver al Barcelona. Me encuentro que no me dejan pasar por la camiseta y que nadie me la quiere cambiar en la calle". Aquellos que estaban en torno al Ramón Sánchez-Pizjuán no quisieron ayudarle y le echaron en cara lo ocurrido en la ida: "Se la pido a gente desconocida y me dice que nos lo merecemos, que ya lo hicimos en Montjuic... y yo no tengo nada que ver con eso. Si yo he venido a ver el Barça, soy de Andalucía", le reconoció a los compañeros de ElDesmarque.

Este aficionado del Barcelona lo intentó todo, aunque nada pudo arreglar su situación: "Me la he puesto al revés a ver si colaba, pero nada. Me he gastado 200 euros para nada. Me siento fatal, imagínate. Gastarte 200 euros para ver a tu equipo jugar y ahora no te dejan entrar porque tienes la camiseta del equipo... es una tontería. No lo entiendo. Ya no tengo ninguna solución... horrible. He ido a preguntar a tickets, pero ya no hay nadie".

El camino al estadio y su reivindicación

Pese a la cercanía de Huelva a Sevilla, este aficionado onubense se trasladó en su propio coche: "Me he comido una hora y media de carretera porque había un atasco que no veas. He aparcado a tres kilómetros y he venido andando". Además, su único propósito era el de ver el encuentro: "El Barcelona es mi equipo desde chico y ahora no puedo entrar porque llevo su camiseta".

Para terminar, dejó una reivindicación sobre la decisión tomada por la entidad hispalense, la cual afectó únicamente a los aficionados culés: "Yo veo también mal que se haya hecho en Montjuic, pero... ¿si matan a alguien también tenemos que hacerlo nosotros? No le veo sentido. Es odio".