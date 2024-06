Continua el excelso verano de Irene Basalo: campeona de un nuevo torneo internacional

La tenista sevillana Irene Basalo Magdaleno se ha proclamado campeona del Torneo Internacional de Tenis U14 de Portimao este domingo, apenas una semana después de haber conseguido su primer título europeo en Vilamoura.

El campeonato, que se ha celebrado en las instalaciones del Club de Tenis y Pádel de Portimao, en Portugal, ha contado con la participación de 60 jugadoras de diferentes nacionalidades. La jugadora del Club de Campo de Sevilla se alzó con la victoria tras ganar a la polaca Olimpia Jagodzinska por un 4-6, 6-0 y 6-0, en un partido en el que comenzó con dudas tangibles y terminó controlando en todos los juegos, como así refleja la remontada posterior.

Basalo, que iba de cabeza de serie no 5, ha tenido que superar un cuadro muy duro hasta llegar a la final, enfrentándose a varias cabezas de serie. De hecho, ya en cuartos de final, tuvo que superar a la favorita de este torneo, la portuguesa Beatriz Angélico, en un partido muy disputado, que cayó del lado de la española.

El Torneo Internacional de Portimao forma parte del Tennis Europe Junior Tour, circuito juvenil de la asociación Tennis Europe para jugadores y jugadoras de categorías Sub 16, Sub 14 y Sub 12, que son puntuables para el ranking europeo.

Convocatoria con la selección española

Este triunfo refuerza la excepcional temporada de la joven tenista sevillana, que le ha abierto las puertas del equipo nacional infantil que representará a España en las Copas de Verano, 2024 Tennis Europe Summer Cups SUB-14 Femenino.

Las competiciones se celebrarán en dos fases: la fase previa, del 30 de junio al 2 de julio en Rakovnik (República Checa) y la fase final del 5 al 7 de julio en Loano (Italia).Basalo, que ya representó a España en el equipo nacional sub-12 de 2022, volverá a defenderlos colores de su país, contribuyendo al trabajo colectivo del equipo español en las prestigiosasCopas de Verano. Irene se consolida, así, como una de las grandes jugadoras del tenis nacionalen su categoría.