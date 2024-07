Nuevo intento del Valencia con Rafa Mir

Los precedentes aconsejan no contar con la leche del cántaro porque ya otras veces se ha roto en el último momento. Rafa Mir ya ha visto cómo se ha frustrado prácticamente sobre la bocina su deseo de volver al Valencia, el club en el que destacó y se ganó un sitio en el fútbol inglés desde su facilidad goleadora en el filial, donde lo seguía muy de cerca Rubén Baraja.

Ahora vuelve a la carga el conjunto levantino y en la capital del Turia se anunciaba este lunes un paso importante con un supuesto acuerdo en las cantidades con el Valencia. Rafa Mir, según Tribuna Deportiva, ha aceptado rebajar el sueldo que percibe en el Sevilla, con el que tiene contrato hasta 2027. Esta información defiende que la ficha del murciano en el Sevilla es de 3,6 millones de euros brutos anuales, una cantidad que el delantero estaría dispuesto a rebajar a cambio de ciertos pluses por goles marcados y determinados objetivos.

El agente que ha negociado con el Valencia en nombre de Rafa Mir, Rubén García, es quien hará de interlocutor con el Sevilla en el complicado proceso de poner de acuerdo a ambos clubes para que la operación llegue a buen puerto de una vez por todas. Hay que recordar que después del último desencuentro por el negativo desenlace del intento en el último mercado de invierno, las relaciones entre Rafa Mir y Víctor Orta no son las mejores. Los reproches públicos del director deportivo hacia el jugador por no querer aceptar las ofertas que el club le presentó no gustaron al delantero, que quedó relegado a un ostracismo dentro de la “legalidad”, ya que en la segunda vuelta nunca dejó de entrenarse con el equipo pero jamás entró en convocatoria incluso cuando no había efectivos disponibles de la primera plantilla.

El Sevilla sigue en sus trece de querer recibir la cantidad que corresponde a la amortización anual de su fichaje y ello dificulta la maniobrabilidad de los clubes interesados, en este caso el Valencia.

Como contrapunto de esto, los responsables del Sevilla en la negociación pueden verse obligados a ceder ante la imposibilidad de inscribir nuevos jugadores al sobrepasar el límite salarial fijado por LaLiga, que la entidad excede en unos 50 millones de euros, un verdadero problema que debe solucionar sí o sí.