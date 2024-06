Nyland desvela contactos de Bono con Bayern y Real Madrid: "Estuvimos esperando todo el verano"

Los mercados de fichajes son un 'juego' de llegadas y salidas. Distintos futbolistas deben dejar paso a los próximos que coparán una plantilla en concreto, aunque, a veces, estas marchas se alargan y acaban repercutiendo en la forma de los fichajes que acabarán llegando. El ejemplo perfecto de ello es el de Nyland y el Sevilla Fútbol Club. El noruego llegó a Nervión el 19 de agosto del pasado año, justo después de la final de la Supercopa de Europa, pero pudo recalar mucho antes.

En una entrevista con el periodista Andrés Weiss, Nyland ha contado cómo se gestó su fichaje por el Sevilla, en el cual Víctor Orta, el director deportivo nervionense, tuvo mucho que ver. También Bono, su antecesor en la portería hispalense y quien mantuvo contactos hasta última hora con Bayern de Múnich y Real Madrid.

Una larga espera

Nyland, tras finalizar su contrato con el Red Bull Leipzig, tenía claro que debía esperar al Sevilla: "Esperamos todo el verano y hablamos con el director deportivo, Víctor Orta, al que mi agente conoce bien". Las reuniones con el madrileño fueron positivas desde el primer momento y el noruego sabía que su destino estaba en Nervión.

Sin embargo, todo no iba a ser tan sencillo como parecía. En medio de una situación de cambios en el Sevilla -este verano se espera algo similar-, Nyland tuvo que ser paciente para recalar en el Sevilla: "Estábamos esperando a que Bono se fuera. Él estaba en contactos con el Bayern Múnich y el Real Madrid, así que fue un poco decepcionante para mí que no se cerrara antes", aseguró a la vez que desvelaba los intereses de alemanes y merengues por el actual portero del Al-Hilal. Finalmente, acabó marchándose a Arabia Saudí.

"Estuvimos esperando y poniéndome a tono, ejercitándome por mi cuenta con mi entrenador de porteros en Noruega. Me mantuve listo para tener mi oportunidad y finalmente llegó. Vendieron a Bono y lo más importante para mí y mi familia fue ser capaz de jugar en el extranjero. Tuve diferentes ofertas, pero estábamos esperando una mayor oportunidad como esta", finalizó.

El idioma

Nyland ha sido uno de los jugadores que mejor se han adaptado a la ciudad. El noruego no conocía el idioma, pero, aunque es cierto que no logra hablarlo muy bien, lo entendió perfectamente desde el principio. Un esfuerzo que tenía claro que debía realizar: "He aprendido muchísimo y ya puedo entender todo lo que se dice".

Es importante para conocer lo que está pasando en el vestuario, como las bromas, o todo lo que está fuera del fútbol. Lo más difícil es hablar, pero intento arrancarme. Es importante poder aprender nuevas palabras, tener curiosidad todos los días. Aún puedo mejorar, pero está bien que ya pueda mantener pequeñas conversaciones con gente en las tiendas o en las calles", remató. Entre risas, Nyland reconoció que la expresión que más le ha gustado del español es "lloviendo cántaros".

Un detalle importante y que explica su gran adaptación al club y la ciudad. El Sevilla, con Nyland, ha vuelto a encontrar un portero de confianza.