Maurizio Sarri reconoce que hubo "negociaciones" con el Sevilla

Víctor Orta no mintió... del todo al hablar de que Xavi García Pimienta había sido el primero con el que se sentó a hablar el comité de dirección del Sevilla para contratarlo como entrenador. El director deportivo del Sevilla sí tuvo que acudir a una mentira piadosa cuando aseguró que era su primera opción. Esto choca con los lógicos tanteos que todo club hace antes de abordar una contratación. Y ahí está el ejemplo de Maurizio Sarri.

El veterano entrenador italiano (Nápoles, 10-01-1959) está actualmente sin equipo esperando una buena oportunidad en el mercado de la Serie A. Tiene caché para elegir una buena opción. Desde marzo está sin equipo después de dimitir como técnico de la Lazio tras una etapa en Roma que empezó en 2021. Y eso invitó a muchos clubes a tantearlo tras la presente temporada. Entre ellos estaba el Sevilla.

En Italia desvelaron una llamada del comité de dirección nervionense al napolitano antes incluso de que se conociese que Quique Sánchez Flores iba a dejar de ser el entrenador del Sevilla al finalizar esta temporada. Y ahora Sarri ha reconocido esa llamada.

Como otros técnicos, como Jagoba Arrasate, Sarri expuso que estaba buscando un proyecto a largo plazo, algo que no podía ofrecerle el Sevilla. "Tuve un contacto con el Sevilla, pero nuestros planes eran diferentes, así que las negociaciones terminaron", ha reconocido el napolitano en una entrevista para Sky Italia.

Así pues, esa llamada no fue fructífera, pero existió. Víctor Orta, en la presentación de García Pimienta, no podía exponer en público todas las gestiones que debe hacer un director deportivo cuando rastrea el mercado en busca de un entrenador que encaje con un proyecto. Sarri se salía de las posibilidades de este Sevilla y además en ese momento no tenía claro por dónde tirar, según dijo. Ahora, Sarri, tras cesar en la Lazio, ha recuperado las ganas de entrenar. "Los dos primeros meses los pasé con problemas familiares y el resto sin mucha nostalgia por el fútbol. Ahora las ganas vuelven a crecer y por eso creo que en uno o dos meses podré volver a entrenar", indicó el napolitano.

Algo todo muy lógico. Tras esas llamadas, el comité de dirección se decantó por García Pimienta. Y fue el primero con el que tuvieron una entrevista vis a vis, según aseguró Orta. He ahí las medias verdades obligadas en la diplomacia del fútbol.