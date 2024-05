"Os llevo en el corazón": ¿el último partido de Sergio Ramos en el Sevilla?

La moneda de la continuidad de Sergio Ramos en el Sevilla está en el aire. El pasado 3 de agosto de 2023 el central camero firmó un contrato por una temporada con un sueldo que se adaptaba muy a la baja a las necesidades del Sevilla. Había desechado una desorbitada oferta del fútbol árabe para poder volver a Nervión después de dos años en el PSG desde su salida del Real Madrid. Ahora su futuro es una incógnita.

Desde el entorno del futbolista se ha deslizado el deseo de él y su familia de permanecer en Sevilla, por cuestiones sentimentales y laborales de su mujer, Pilar Rubio. También por el deseo del jugador de no abandonar la nave en un momento tan complicado como el que afrontará el club en su reconversión. Pero llega la hora de la verdad: ¿aceptará Sergio Ramos otro contrato a la baja, aunque algo superior a los dos millones brutos de su actual vínculo con el Sevilla?

He ahí el quid de la cuestión. El pasado martes ya hubo un encuentro informal entre su hermano René y José María del Nido Carrasco y Víctor Orta. Estaban en Madrid para otros asuntos y coincidieron en un entorno de tranquilidad para hablar de la posibilidad de su continuidad. El presidente del Sevilla le trasladó a su hermano que cuenta con Sergio para el proyecto, tal y como anunció cuando recondujo la situación de Jesús Navas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.

Llega a su fin una temporada complicada, pero muy especial para mí. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo incondicional, sevillistas. Os llevo en mi corazón. 🤍❤️A complicated but very special season for me comes to an end. Thank you very much for your love and… pic.twitter.com/j2HGJu1Ge2