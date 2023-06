Imperium nostrum: Híspalis tiene a su propio César y Roma se rinde a Sevilla

¡Sí, lo hizo! ¡Sí, lo logró! ¡Sí, consumó el milagro! El siete bíblico ya luce en el frontispicio de las argénteas vitrinas del Sevilla Fútbol Club, un equipo, una institución y una afición que han labrado, porque así lo han querido, una inigualable leyenda en la UEFA Europa League. Un torneo al que da prestigio este campeón que ha vuelto a sobreponerse, cual ave Fénix, a la corrupción de sus propios vicios carnales. El 31 de mayo de 2023, en el quincuagésimo noveno aniversario de la coronación de la Esperanza Macarena, queda grabado también en el listado memorable de las gestas sevillistas... La centuria romana de Mourinho postrada ante la legión de veteranos de Mendilibar. Roma rendida a Sevilla.

Imperium nostrum. Fue la premonición de la pancarta que exhibieron los sevillistas en el gol norte del Puskas Arena. Porque se trataba de su torneo, por encima de veleidades ligueras. Porque el Sevilla ha conseguido la séptima en su temporada más aciaga de su glorioso siglo XXI, cuando parecía que la lucha por no bajar a Segunda División era el único hilo vital al que debía agarrarse... Hasta que apareció el taumaturgo José Luis Mendilibar, el Julio César de la Híspalis triunfante y sublevada ante la Roma de Mourinho.

Nadie la quiere como nosotros es el lema esculpido en mármol sobre la determinación del Sevilla, desparramada por toda la geografía continental: Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea, Colonia... y Budapest. Siete títulos de la UEFA Europa League, más del doble que otros colosos a los que fue dejando por el camino: Inter, Juventus, Liverpool, grandes de Europa que han visto levantar al Sevilla su trofeo, así como el Atlético, otro que va a su zaga con tres títulos también.

En el verano de 2020 el Sevilla de Julen Lopetegui, tras el confinamiento de la pandemia, levantó el sexto título en Alemania. Fue un viernes, 21 de agosto de 2020, cuando Jesús Navas alzó el ya famoso paragüero y posó con él junto a Banega en una estampa que recordaba al Marte de Velázquez, el descanso del guerrero. En Budapest volvió a hacerlo, esta vez al alimón de otro veterano de la legión hispalense, Ivan Rakitic.

En 2016 ya dio continuidad el Sevilla de Unai Emery a su historia de amor con el segundo torneo continental, doblegando al Liverpool de Klopp, el primer club en estrenar el palmarés del torneo en su formato de Copa de la UEFA, en 1973, dejando atrás la experimental Copa de Ferias que ganó por primera vez el Barcelona en 1958. Y que ganaría también la Roma en 1961.

El Sevilla es el sexto equipo de Europa computando los títulos de los tres grandes torneos de la UEFA, sin contar las Supercopas de Europa: Copa de Europa/Champions, Copa de Ferias/UEFA/Europa League y la extinta Recopa. Lidera esta clasificación el Real Madrid con 16 (14 UCL y dos UEL), lo sigue el Barcelona con 12 (5 UCL, 4 Recopas y 3 Copas de Ferias); con 9 el Milan (7 UCL y dos Recopas) y el Liverpool (6 UCL y 3 UEL); y con 8 el Bayern Múnich (6 UCL, 1 UEL y 1 Recopa). Real Madrid, Milan, Liverpool, Barcelona, Bayern... y Sevilla (7 UEL). Casi nada.

That picture of Sevilla fans celebrating winning the Europa League is unreal. 👏 pic.twitter.com/8acf5F75xl